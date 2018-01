OL NUMMER FIRE: Håvard Bøkko fyller 31 år rett før OL-starten i Sør-Korea, der han skal gå lagtempo – og kanskje 1500 meter, 5000 meter eller 10.000 meter. Bildet er fra verdenscupen i Stavanger før jul. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Skøyteløperne gjør helomvending – ønsker å gå 10.000-meteren i OL

Publisert: 12.01.18 17:03

Håvard Bøkko (30) har ikke glemt ramaskriket som fulgte da skøytegutta droppet 10.000-meteren i Sotsji. Etter norsk helomvending kan OL-veteranen komme til å gå den klassiske distansen i Pyeongchang.

– Vi snakket om det første gang i går (torsdag). Det er bra hvis vi går, og vi har lyst. Det kan bli fjerdemann på lagtempolaget som gjør det, sier Håvard Bøkko .

Sondre Skarli (31) bekrefter det.

– Det ligger nok fort i kortene at det blir slik, sier Skarli – som vil bli erstattet av nederlenderen Bjarne Rykkje som landslagssjef etter sesongen.

– Vi ønsker å gå «tier’n». Det var med tungt hjerte vi måtte droppe den sist, tilføyer Skarli.

I likhet med Håvard Bøkko er han imidlertid klar når det gjelder Norges medaljesjanser på den lengste distansen: Den er lik null.

Norge har tatt medalje på lagtempo de to siste VM. Den er høyt prioritert fordi det er Norges «sikreste» medalje på skøyter i Pyeongchang-OL. Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen vil med stor sannsynlighet gå første runde 18. februar, sammen med «tredjemann» Simen Spieler Nilsen eller Håvard Bøkko.

Den av de to – «fjerdemann» – som ikke får plass, og blir reserve, vil etter alt å dømme gå 10.000-meteren tre dager før: 15. februar. Da vil Simen Spieler Nilsen eller Håvard Bøkko ha fem dager på å komme seg til hektene før semifinalen og bronsefinalen/gullfinalen 21. februar.

– Det beste laget går første runde. Den antatt dårligste foran den runden går 10.000. Det er ikke bestemt ennå. Men det er mest logisk, sier Håvard Bøkko.

Sondre Skarli påpeker at Bøkko og Nilsen er best egnet for milløpet. Sverre Lunde Pedersen er ikke aktuell. Han skal etter planen gå alle tre løpene på lagtempo, 1500 meter, 5000 meter – og kanskje den nye OL-øvelsen fellesstart til slutt 24. februar.

PS! Håvard Bøkko har deltatt i tre OL siden debuten i Torino 2006, der han gikk den da nye OL-øvelsen lagtempo. Norge ble nummer fire, Nederland måtte nøye seg bronsemedalje etter et fall av Sven Kramer.

Fakta 8 nasjoner – 8 medaljekandidater Nederland med Sven Kramer (som også skal gå 5000, 10.000 og fellesstart) er favoritt til å vinne OL-gull på lagtempo. Canada, Norge, New Zealand, Japan, Sør-Korea, Italia og Polen er alle gode nok til å komme på pallen. 18. februar: Kvartfinale 21. februar: Semifinale, bronsefinale, gullfinale