Rosted-erstatter har aldri fullført en sesong uten å skade seg: – Får igjen for det mentalt

Ida Sofie Ramstad Høidalen

Publisert: 18.01.18 17:06

SARPSBORG (VG) På de fire siste årene har Bjørn Inge Utvik (21) hatt seks hjernerystelser, brukket ankelen, operert lysken og hatt en kneskade. Nå skal han erstatte Sigurd Rosted i Sarpsborg-forsvaret.

– Jeg har hatt seks hjernerystelser de siste fire årene, ja. Det er sånn som skjer med den spillestilen jeg har. Jeg hopper inn i duellene. Det er kanskje litt dumt av og til, men det lønner seg også. Den spillestilen skal jeg beholde uansett. Hodet henger fortsatt på, og funker helt fint, sier Bjørn Inge Utvik når VG møter ham etter første trening med Sarpsborg 08.

Den skadeforfulgte midtstopperen har spilt over 100 kamper for Sogndal på de fem sesongene han hadde i klubben, men aldri fullført en sesong uten skadeavbrekk. Grunnen? Lyskeoperasjon, kneskade, brukket ankel og seks (!) hjernerystelser.

Mandag signerte han for fjorårets bronsevinner i Eliteserien – trolig for å fylle hullet i midtforsvaret etter at Sigurd Rosted forsvant til nederlandske Gent.

– Jeg er ikke redd for å skade meg igjen. De trøkkene kommer når de kommer. Og jeg er sikker på at Sarpsborg og jeg får et godt samarbeid, at jeg får bygd meg opp skikkelig og får en god fysisk tilstand så jeg kan stå imot smellene, sier Utvik.

– Jeg tenker positivt, og når en skade er forbi er den forbi. Da går jeg videre, og det er ikke noe man får gjort noe med. Jeg tenker at så lenge du kommer deg gjennom en skade, får du igjen for det mentalt sett. Det er lærdom også, legger han til.

Forrige skade fikk han etter fem minutter av en Eliteserie-kamp mot Haugesund. Hva han sier om ankelbruddet han pådro seg mot gamleklubben kan du se i videoen øverst i saken.

– Perfekt steg for min karriere

– Da jeg kom inn døren her i dag ble jeg tatt imot med åpne armer både av trenere, spillere og de som lager mat. Det virker veldig bra, sier Utvik om sin første dag i ny klubb.

Han var på plass i Sarpsborg søndag, og hadde sin første trening med 08 tirsdag formiddag.

– Etter fem år i Sogndal var dette et perfekt steg for min karriere. Det var veldig smigrende da tilbudet kom på banen, med tanke på hva denne klubben har prestert de siste årene.

– Kan dere være klubben som vipper Rosenborg ned fra tronen denne sesongen?

– Jeg tror vi kan utfordre Rosenborg, ja. Vi lå bra an i fjor, så vi må bare bite fra oss. Vi må ha en god periode nå, komme i form og bli samspilte. Da kan det bli utrolig spennende, svarer Utvik.