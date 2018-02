VIDERE: Casper Ruud smiler etter å ha gått videre til andre runde i Australian Open tidligere i år. Der slo han franske Quentin Halys. Foto: SAEED KHAN / AFP

Ruud enkelt videre – nå møter han fransk tennisstjerne

Publisert: 06.02.18 02:56

(Casper Ruud – Carlos Berlocq 7–5, 6–0) Casper Ruud (19) trosset øyeproblemer og tok seg enkelt videre til andre runde Ecuador Open. Nå venter franske Gaël Monfils (31).

Seieren mot Berlocq, som er ranket som nummer 119 i verden, forgikk dog ikke helt uten dramatikk. På stillingen 3–3 i første sett fikk Ruud noe på øyet, og mens tårene rant måtte 19-åringen stoppe kampen. Men Ruud fikk til slutt orden på synet og tok det første settet 7–5.

Dommeren måtte gi ut en advarsel til argentineren på stillingen 5–0 til Ruud, potensielt ett game unna matchball. Grunnen: Berlocq mente at kampen måtte utsettes på grunn av duskregn over stadion i Quito.

2018 har startet fantastisk for Ruud da han spilte seg til andre runde i Grand Slam-turneringen Australian Open. Der spilte han inn over en halv million kroner etter en maratonseier mot franske Quentin Halys. Nordmannen er ranket som nummer 122 i verden.

Møter fransk ringrev

Etter en overbevisende seier i den ecuadorianske hovedstaden møter Ruud torsdag sin kanskje tøffeste motstander i karrieren i Monfils, som er tredjeseedet i turneringen.

31-åringen er tilbake etter en kneskade og vant nylig Qatar Open for første gang i karrieren.

I 2016 nådde han sjetteplassen på verdensrankingen som karrierebeste, men har falt ned til 46.-plass etter at han måtte trekke seg fra seks turneringer i fjor.

– Det har gått en stund. I 2016 endte jeg sesongen sterkt på en sjetteplass på verdensrankingen. Jeg klarte ikke forsvare den i 2017, men jeg har tatt en lang hvilepause og kom sterkt tilbake i 2018, som også var målet, sa han etter seieren i Qatar.

Ny kamp tirsdag

For to og en halv uke siden røk Monfils ut av Australian Open i et stekende hett oppgjør i nesten 40 varmegrader mot Novak Djokovic, et oppgjør serberen kalte «brutalt», ifølge The Telegraph .

Men Ruud får ikke hvile lenge før møtet med Monfils. Allerede tirsdag skal han ut i doublekamp sammen med 37 år gamle Víctor Estrella Burgos. Torsdag står Monfils på motsatt banehalvdel.