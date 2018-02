Tottenham sparte stjernene før storoppgjøret

Publisert: 07.02.18 22:38

SPORT 2018-02-07T21:38:45Z

(Tottenham - Newport County 2–0) De ble tvunget til omkamp av League Two-laget Newport for en drøy uke siden. Men denne gangen gjorde Premier League-stjernene kort prosess med lilleputten fra nivå fire.

Med en komfortabel tomålsseier hjemme på Wembley onsdag kveld er Tottenham videre til FA-cupens femte runde. Et selvmål av Dan Butler og én scoring av Erik Lamela satte i realiteten spikeren i kista etter bare en drøy halvtime.

De var aldri truet i den andre omgangen. Nå venter Rochdale fra nivå tre i åttedelsfinalen 18. februar for Mauricio Pochettinos menn. Tottenham-manageren påpekte etter kampen at en cup-kamp som dette «er vanskelig» og var fornøyd med avansement.

Sparte stjerner

Men før Tottenham skal tenke på cup, står de overfor en stor utfordring i ligaen allerede til helgen. Lørdag kommer Arsenal på besøk. Pochettino tok ingen sjanser før byderbyet og sparte nesten en hel ellever etter bataljen mot Liverpool sist helg. Kun Heung-min Son var med fra start mot lilleputten Newport onsdag.

– Det er viktig at de (som vanligvis sitter på benken) er kampklare så det er mulig for oss å konkurrere på andre arenaer. Vi trenger alle spillere tilgjengelig, sier Pochettino til BBC.

– Det er viktig at vi fortsetter å vinne kamper. Vi kommer til å være «travle» i Premier League, Champions League og FA-cupen, men vi ønsker å fortsette denne trenden, sier argentineren.

Kampen mot «The Gunners» er ikke bare en kamp mellom to byrivaler. Tottenham ligger på en femteplass i årets Premier League. Poenget foran Arsenal på sjette- og ett poeng bak Chelsea på fjerdeplassen som sikrer Champions League-spill i 2018/2019-sesongen.

Selvmål

Tottenhams «b-lag» gjorde i hvert fall jobben onsdag. Trolig var det ingen som tok lett på noen seier heller. Newport imponerte nemlig i det første møtet mellom de to lagene. De ledet 1–0 helt til det gjenstod syv minutter. Da dukket Harry Kane opp og «reddet» omkamp .

Gjestene yppet seg riktignok på FA cupens finalearena også onsdag kveld. De fikk en tidlig sjanse, men ble avblåst for offside. Men derfra og ut viste Tottenham hvor stor klasseforskjell det egentlig er mellom lagene.

Moussa Sissoko, Erik Lamela, Danny Rose og Heung-min Son holdt tidvis lekestue med Newport-forsvaret. Vertene noterte seg for to brukbare sjanser før kombinasjonsspillet virkelig satt på den siste tredjedelen. Det endte med at Sissoko ble spilt fri ute til høyre. Innlegget hans gikk via Dan Butler, skiftet retning og trillet i mål bak en sjanseløs Joe Day i gjestenes bur.

Pochettino i 200

Noen minutter senere kom scoring nummer to for Tottenham. Rose fant Victor Wanyama, som videre spilte til Son. Sørkoreaneren slo Lamela presist gjennom og argentineren fant en bitteliten luke mellom tre-fire Newport-forsvarere.

Han trillet ballen lekkert i lengste hjørne, mens bortelagets spillere fortvilet og så drømmen om avansement briste.

Gjestene klarte aldri å få den viktige og tidlige reduseringen etter pause. Dermed fikk Tottenham - i Mauricio Pochettinos kamp nummer 200 for klubben - en enkel jobb de siste 45 minuttene.

– Herlig innsats fra gutta. Det er ingen skam i å tape 2–0 for dem. Jeg er stolt av laget og av alle spillerne, sier Newport-keeper Joe Day til BBC Radio etter kampen.

Slik spilles FA-cupens femte runde:

16. februar: Leicester - Sheffield United (kl. 20.45), Chelsea - Hull (kl. 21.00).

17. februar: Sheffield Wednesday - Swansea (kl. 13.30), Brighton - Coventry, West Bromwich - Southampton (kl. 16.00), Huddersfield - Manchester United (kl. 18.30).

18. februar: Rochdale - Tottenham (kl. 17.00).

19. februar: Wigan - Manchester City (kl. 20.55).