FAMILIETID: Martin Johnsrud Sundby hadde med seg kona Marieke og sønnene Markus (foran) og Max på Toppidrettssenteret. Det ble også tid til litt lek i den nye turnhallen. Foto: CAMILLA VESTENG / VG

Martin Johnsrud Sundby: Tror ikke jeg kommer til å dominere igjen

SPORT 2018-08-29T03:47:02Z

TOPPIDRETTSSENTERET (OSLO) Martin Johnsrud Sundby (33) har en avtale med familien: Så lenge han er kandidat til å havne på pallen og vinne enkelte renn, så kan han fortsette langrennskarrieren.

Publisert: 29.08.18 05:47

De siste sesongene har Sundby dominert langrennssporten fullstendig på distanse i verdenscupen. Men forrige sesong gikk det tyngre, det ble bare én verdenscupseier.

Han eksperimenterte foran OL-sesongen. Planen var å kutte fra 1250 til 1000 treningstimer.

– Jeg har ikke kontroll på hva jeg trente. Jeg skrev ikke treningsdagbok i fjor, så jeg har ikke konkrete tall. Men jeg trente definitivt mindre. Jeg prøvde å trene litt hardere. Jeg hadde en teori om at det var en bra plan for forrige sesong, sier Sundby.

VG møtte Sundby med familie til lunsj på Toppidrettssenteret søndag. Mandag dro han på landslagssamling til Livigno.

Sønnene Markus og Max er blitt 5 1/2 og 2 år. Det er full fart. Selv om de sitter beundringsverdig stille ved matbordet.

– Jeg skulle surfe litt på gamle mengder. Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller hva som skjedde, men for første gang på mange år så ble det litt utfordringer med at jeg ikke traff med formen. Kroppen fungerte ikke som jeg ville, sier Sundby.

Vanskelig å rette opp

Han innrømmer at det ble veldig vanskelig å forholde seg til at han forsøkte et annet opplegg som var mindre mengde og mer hardøkter. Han visste rett og slett ikke hva han skulle gjøre.

– Jeg var ukomfortabel i hele fjor. Det ble vanskelig å rett opp, sier Sundby.

Selv om han «reddet» sesongen med to OL-gull og et sølv, så var det bare én ting å gjøre: Gå tilbake til gammel suksessoppskrift. Så nå trener han mye og mindre hardt.

Han vant verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski første gang i 2013/2014. Han ble hyllet på Gardermoen da han kom hjem, midt i kaoset var lille Markus .

Her ønsker sønnene gull-Martin velkommen hjem fra OL i vinter:

Han var nærmest en maskin. Det toppet seg med enorme 12 verdenscupseirer i 2015/2016-sesongen. Han var knapt utenfor pallen.

Vil ha fem til åtte pallplasser

Han er helt sikker på at Sundby-dominansen aldri kommer tilbake.

– Kommer du noen gang til å vinne så mye igjen?

– Nei, svarer han umiddelbart og legger til:

– Det tror jeg ikke er mulig. Det er ikke ambisjonen heller. Jeg bør komme ut av en sesong med minimum fem til åtte pallplasser. Det i seg selv er en tøff oppgave.

Forklaringen er ifølge 33-åringen enkel.

– Steike, det kom opp mange nye kanoner i fjor altså, som ikke hadde vært der de siste årene. Johannes (Høsflot Klæbo) var helt rå. Det var ingen som hadde vært på det nivået tidligere, sier Sundby.

Men det var ikke bare Klæbo. Russiske Aleksander Bolsjunov (21) tok fire OL-medaljer, i tillegg kom Denis Spitsov (22) nærmest fra intet og tok tre OL-medaljer.

– Jeg tror det dukker opp en overraskelse eller to denne sesongen og. Det begynner å bli tøft å slå seg inn på det russiske laget nå. I tillegg er Sergej Ustjugov tilbake fra første stavtak når sesongen starter, sier Sundby.

Overrasket kona

Om en måned fyller han 34 år. Under OL i vinter sa han at han ville fortsette karrieren til neste OL. Det var ikke kona Marieke klar over da.

– Jeg har en avtale: Så lenge jeg er på start og er kandidat til å havne på pallen og kan vinne enkelte renn i løpet av sesongen, og kan kalle meg blant de beste skiløperne i verden, så skal jeg forsvare at jeg driver med det her, sier Sundby og fortsetter:

– Men om jeg faller under den streken, som er med å definere de beste skiløperne i verden, så kan jeg ikke forsvare det jeg driver med. Selv om jeg har sagt at OL er målet, så er jeg avhengig av å kjempe om å vinne skirenn.

Kona nikker ved lunsjbordet. Eldstesønn Markus er opptatt med pappas telefon, mens Max er fornøyd med å få teste ut spidermanhansken til storebror.

Sundby innrømmet at han var nervøs før han gikk lagsprinten med Klæbo i OL i Sør-Korea:

33-åringen innrømmer at det koster å være tobarnsfar. Han har aldri tatt seg særlig med ferie, bortsett fra to uker da han og Marieke giftet seg i Kroatia i juli for tre år siden.

Kona: Du er rå

Han forteller at det ble fire dager ferie i år. Det er da kona bryter inn:

– Vi hadde vel fire dager i Kroatia. Men jeg bestilte hotell med treningsrom, så han fikk trent da og, sier Marieke og ler.

Sundby prater egen form ned. Han forteller at han får bank av Simen Hegstad Krüger på trening, bortsett fra på en stakeøkt.

Tobarnsfaren sier han er litt usikker på hvor han står, selv om testene er gode. Bedre enn før. Han hadde ikke klart å holde på om han ikke testet bedre for hvert år.

– Jeg har mer å gå på nå. Men det er vanskelig å si. Jeg vrir hodet. Jeg skjønner ikke alt som skjer. Før var jeg alltid bra. Det er jeg ikke lenger, sier Sundby.

Kona har noe på hjertet.

– Jeg syns du snakker deg veldig ned nå da. Du har knapt hatt en hviledag i sommer. Jeg syns du har vært helt rå. Du legger ned en enorm innsats. Jeg merker ikke at du er blitt eldre. Skal man finne motivasjon og innsats som du har, så tror jeg du skal lete litt, sier Marieke.

Flytter fra leiligheten

Han trener rundt fem timer om dagen. Henter i barnehage når han kan. Satser på litt familietid ved frokost- og middagsbordet. Leker litt med sønnene før han skal ut på dagens økt nummer to i 1830-tiden. Han innrømmer at den økta er seig. Det er ikke alltid kroppen vil. Men han gjør det.

Vi spør om han er stolt over hva han får til.

– Jeg er stolt av hva vi får til sammen. Vi har fått til mye moro. Nå skal vi flytte fra 75 kvadrat til et hus. Det kan være positivt for alle. Alle fortjener at jeg er så god som jeg kan være, sier Sundby.

De sender hverandre mange lure blikk. Det kan jo være fordi de har en fin familiesøndag, eller sånne blikk som bare kjæresten kan forstå. Men vi lurer på om blikkene betyr at Sundby rett og slett er i monsterform, men ikke vil avsløre det.

Da ler begge to høyt.

– Blikket betyr vel heller at Marieke tenker: Om du ikke blir god av alt du driver med nå, så gidder jeg ikke mer, sier Sundby og ler.

Verdenscupsesongen starter i Ruka 24. november. Det var der Sundby tok sin første verdenscupseier. For ti år siden.