GULLGUTTER: Anders Mol og Christian Sørum tar nå en velfortjent ukes ferie, etter helgens turneringsseier i Wien. Dette bildet er tatt etter at de hadde vunnet semifinalen. Foto: Martin Steinthaler

Sandvolleyball-heltene Mol og Sørum ranket som verdens beste lag

Publisert: 06.08.18 22:04 Oppdatert: 06.08.18 23:09

SPORT 2018-08-06T20:04:48Z

For noen måneder siden spilte de sin første finale på øverste nivå. Nå er duoen Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) ranket som verdens beste sandvolleyball-lag.

– Fy flate. Det er helt ellevilt, sier Anders Mol til VG.

Verdensrankingen i sandvolleyball ble offentliggjort mandag. Etter å ha vunnet 19 kamper på rad, og gått fra triumf til triumf de siste månedene, er Mol og Sørum nå offisielt verdens beste sandvolley-duo.

– Det er merkelig å si det, men nå er vi det beste laget i verden. Det laget som alle har lyst til å slå. Det er en ære, sier Mol.

Han og Sørum har sørget for sensasjonelle prestasjoner denne sommeren, og det har skjedd i rekordfart.

Det er nemlig bare noen måneder siden de to var i sin aller første finale på øverste nivå. Den endte med tap for den brasilianske stjerneduoen André Loyola og Evandro Oliveira. Men derfra har det bare gått én vei.

– Vi gikk inn i sesongen med mål om medalje i en fire- eller femstjerners turnering. Det greide vi allerede i Brasil i mai. Vi måtte sette oss nye mål, og tenkte at da fikk vi gå for gull. Det klarte vi rett etterpå, i Gstaad. Vi var helt i ekstase, det var det sykeste vi hadde opplevd, sier Mol om sensasjonsparets første seier i verdensserien.

Verdensrankingen, topp fem 1. Anders Mol/Christian Sørum, Norge

2. Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Nederland

3. Piotr Kantor/Bartisz Losiak, Polen

4. Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins, Latvia

5. Pablo Herrera/Adrian Gavira, Spania

– Deretter reiste vi til EM i Nederland, og surfet på samme bølge. Der klarte vi pokker meg å ta EM-tittelen også. Det var helt hinsides, oppsummerer Mol.

Etter EM-suksessen fulgte Sørum og Mol opp med en ny turneringsseier da de vant majorturneringen i Wien denne helgen.

– Vi har det bare moro. Vi nyter å spille, og har det så gøy. At vi klarte å gå helt til topps der også, var helt sykt, sier Mol.

Enorm prestasjon

Det er lenge siden et norsk sandvolleyball-lag har figurert på toppen av verdensrankingen. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide klarte det for over 20 år siden, i 1994/95.

– Men den gangen var ikke nivået så bredt. Denne prestasjonen er større, sier Kvalheim til VG.

Han har sett det meste av superduoen Mol/Sørums kamper denne sommeren, og mange av hans gamle sandvolleyballkompiser rundt omkring i verden har kontaktet ham. Alle er enige: Den norske duoens spill er fantastisk gøy å se på.

– De er så unge, men spiller som om de er gamle, rutinerte spillere. De har så mye selvtillit, og blokkspillet til Mol er helt ekstremt. Sammen med sikkerheten som Sørum har i sitt spill så funker de utrolig bra, sier Kvalheim.

– Selvtillit

Den tidligere volleyballspilleren mener Mol og Sørum har gjort mye riktig på veien mot suksess. Han peker på at begge er født inn i volleyballfamilier, og at fedre, øvrig familie og trenerapparat rundt dem har gjort mange gode grep.

– De har fått en god rutine veldig fort. De virker så lite nervøse, og har et helt riktig spenningsnivå. Selv foran 10.000 tilskuere beholder de roen og spiller med selvtillit. De spiller aggressivt, og feilprosenten deres er lav, sier Kvalheim.

Han minner om at sandvolleyball er en stor global idrett, og at alle kontinenter har lag som satser og er gode.

– De kjemper mot brasilianere, australiere, asiater og europeere. Det er en enormt stor bredde i forhold til da jeg og Bjørn spilte. Det er hardere å hevde seg nå.

Kort ferie

Det har gått i ett kjør for Norges nye gullduo denne sommeren, og når VG snakker med Mol er han på vei hjem for en ukes ferie. Deretter bærer det videre til Hamburg, hvor verdensserien skal avsluttes. Der får kun de åtte beste lagene i verden delta.

– Hamburg var et veldig fjernt mål for oss. Det er kult å få reise dit, sier Mol.

– Vi må forsøke å lande litt nå. Slappe av, og spise god norsk mat. Lade opp til turneringen. Det blir utrolig spennende.