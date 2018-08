GÅR HJEM HOS «SÆRPINGENE»: Det har vært full Europacup-feber på Sarpsborg-stadion de siste ukene. Her fra hjemmeseieren mot Maccabi Tel Aviv. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Snuoperasjonen som gjorde Sarpsborg 08 Europa-klare: – Til å få gåsehud av

HADERA, ISRAEL (VG) «Særping» Ole Jørgen Halvorsen (30) får gåsehud av å tenke på at Sarpsborg 08 nå er ett resultat unna gruppespill i Europa League. Han har opplevd helt andre tider i Østfold-klubben.

– Da jeg reiste (til Sogndal) i 2009 var trenere borte, og det meste annet. Vi hadde gått fra dør til dør for å samle inn penger den siste tiden, sier Ole Kristian Halvorsen til VG etter en lett treningsøkt i glovarmt solskinn i Israel.

Han mener det er surrealistisk å stå her en sen augustdag for å spille playoff til Europa League. Etter 3–1-seieren på Sarpsborg stadion forrige uke , har laget et godt utgangspunkt før returoppgjøret mot Maccabi Tel Aviv torsdag kveld.

– For ti år siden gikk vi ned i lønn og tilstanden var kritisk. Det har den for så vidt vært i enkelte stunder etterpå også. Men på ti år er alt annerledes.

Halvorsen har fortid i Borg fotball, en av forløperne til det som i dag heter Sarpsborg 08 . For 30-åringen er veldig spesielt å se utviklingen til klubben, som nå er midt i et Europa-eventyr.

– Det er til å få gåsehud av.

– Alt som er bygd, og ting som er på plass nå ved Sarpsborg stadion er helt enormt. Folk står på og brenner for at alt skal bli litt bedre hele tiden. Helt uvirkelig når vi ser tilbake på den spede starten.

Ikke tilfeldig

Daglig leder Espen Engebretsen iakttar restitusjonstreningen fra en campingstol i skyggen, sammen med trenerteamet. Sommeren er forlenget i Sarpsborg, men den har kostet krefter.

– Nå har vi vært med på det her i åtte uker. Det hadde vært lett å si at det blir for mye for en liten klubb det her, men det er vel kanskje der vi har vært best.

Engebretsen tror ikke det er bare flaks at Sarpsborg 08 har satt seg i denne gode posisjonen. Tross merarbeid på ansatte og frivillige i klubben, er det målet om å gjøre alt best mulig som driver, den i Europa-sammenheng mikroskopiske klubben, fremover.

– Alle synes det er gøy på kampdag. Men det er de andre seks dagene i uken vi må være bevisst nok på å bidra. Det skal gnistre i matsalen, hos marked og hos støtteapparatet. Da frigir vi energi som kommer ut i resultater når vi spiller kamp.

Her i Israel er han langt ifra den eneste som er med klubben på reise. Sakte, men sikkert, har Sarpsborg evnet å bygge en klubb som har folk til å hjelpe spillerne. Alt skal være helt perfekt, så spillerne skal ha overskudd til å slå Maccabi Tel Aviv.

– Vi tenker alltid; hva har vi bygd? Det er ikke nok for oss å selge noen billetter og vinne enkelte kamper så klubben holder seg gående. Vi skal ta steg. I flere år nå har vi hvert år blitt markant bedre. Nå er det detaljer det står på. Men det gjelder å finne de ene prosentene.

Turt å ta tøffe valg

Over tid har mange av de samme folkene jobbet og slitt for at Sarpsborg skulle reise seg. Trenerteamet ledet av Geir Bakke er på den fjerde sesongen. Sportssjef Thomas Berntsen har vært der i seks år. Engebretsen forteller at lederne har syv til ni år i sine verv, mens flere frivillige har vært der i femten år.

Det har gjort at de samme tankene har grodd seg fast i klubbens skjelett. Det har spesielt hjulpet dem å være tålmodige.

– Vi skal snakke sant til folk. Det er viktig å være ærlige. Hvis vi har målsetting om å bli nummer seks og ikke føler vi er bedre enn det, så er det sånn her.

At de tok bronsemedalje i Eliteserien i fjor, og spiller i Europa i år tror han kommer av at det har vært et unisont ønske om å bygge, kontra å stresse.

– Da vi solgte Kristoffer Tokstad og Jakob Glesnes for to år siden, på slutten av overgangsvinduet, var det mange som mente vi solgte oss bort. Og flere sa vi kastet vekk medaljen da vi solgte Anders Trondsen i fjor. Sigurd Rosted og Krépin Diatta gikk i vinter. Men sånn er det her. Vi tør å selge når aksjen er på topp. Vi venter ikke.

Han roser sportssjef Berntsen og trenerteamet for måten de tenker på, og aksepten for hvordan de «må» drive i Sarpsborg. Pengene blir investert andre steder.

I gledesrus etter torsdagens sterke seier sa Berntsen at han mente kapasiteten måtte økes til 15.000 tilskuere om det blir gruppespill. Se seansen her:

Spiser kirsebær med de store

Resultatet er at de i år omsetter for over 100 millioner for første gang. Stadion har fått bedre fasiliteter, A-laget har fått et nytt treningsrom, nye spillere er kommet inn og klubben har råd til å reise og bo på en måte som gir spillerne muligheten til å prestere best mulig torsdag kveld.

– Likevel er det utrolig at dere står her?

– Ja og nei. Selvfølgelig er det tilfeldig at vi scoret syv minutter før slutt mot kroatene, Rijeka. Men det er neimen ikke helt tilfeldig heller. Vi tror ikke det.

Han tror ikke eventyret er helt slutt ennå. Sarpsborg stadion har vært fullsatt på Europacup-kampene. Pubene i Sarpsborg hadde fullbookede bord allerede før Sarpsborg Arbeiderblad hadde kjøpt rettighetene til å vise bortekampen. De slo HNK Rijeka som ifølge Engebretsen er en tre-fire ganger større klubb. Mens Maccabi Tel Aviv henter spillere for 30 millioner kroner.

– Det er noen som tror vi ikke har en sjanse nå heller. At vi har for lite å gå på. Men vi vant 3–1 hjemme. Det er f**n meg et godt resultat!