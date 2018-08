NY TRIUMF: Christian Sørum og Anders Mol vant femstjernersturnering i Wien søndag. Foto: Norges Volleyballforbund

Ny turneringsseier for Mol og Sørum

NTB

Herman Tinius Folvik

Publisert: 05.08.18 18:23 Oppdatert: 05.08.18 20:10

SPORT 2018-08-05T16:23:21Z

For to uker siden ble Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) EM-mestere i sandvolleyball. Søndag vant de majorturneringen i Wien.

Mol og Sørum vartet opp med sin 19. strake seier da de slo den polske duoen Michal Bryl og Grezegorz Fijalek i strake sett i finalen i Wien.

De norske europamesterne brukte kun 17 minutter på å overlegent vinne første sett 21-12.

– Vi har det veldig gøy når vi spiller. Vi bare nyter sporten, sier Sørum på et intervju med arrangøren vist på NRK.

Mol imponerte i blokkspillet for den norske duoen.

– Faren og treneren min lærte meg mye. Jeg prøver å utnytte rekkevidden min. Det fungerer i blant, sier Mol beskjedent.

Tre på rad

Det andre settet ble av det jevnere slaget, og lagene fulgte hverandre tett, men Mol og Sørum var det førende laget. Mot slutten stakk duoen så vidt ifra og sikret settet med 21-17.

Dermed ble det norsk jubel i den østerrikske hovedstaden. Seieren er duoens tredje strake finaleseier etter triumfen i majorturneringen i Gstaad og i EM tidligere i sommer.

Oppladningen til søndagens semifinale mot nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen var langt fra optimal for lagene. Et forrykende uvær gjorde at stadion måtte evakueres og kampen måtte utsettes med nesten én time.

Penger inn

Da kampen først kom i gang, var de norske europamesterne som trakk det lengste strået. Duoen vant begge settene med sifrene 21-18.

Det var Mol og Sørums første seier mot nederlenderne etter å ha tapt de fire forrige oppgjørene.