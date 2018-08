Dramatisk avslutning da Vålerenga reddet poeng mot Sandefjord

Publisert: 05.08.18

SPORT 2018-08-05T18:00:15Z

VALLE (VG) (Vålerenga – Sandefjord 2–2) Vålerenga fikk hjelp av en 19-åring da de kom tilbake og sikret poeng på overtid, etter å ha ligget under 0–2 mot Sandefjord på hjemmebane.

Da klokken viste 87 minutter lå Vålerenga under 0–2 mot Sandefjord på Intility Arena. Men en dramatisk sluttspurt fra Oslo-klubben sikret ett poeng i det som lenge så ut som en katastrofal start på høstsesongen for Ronny Deilas mannskap.

19 år gamle Felix Horn Myhre reddet dagen med sitt 2–2-mål.

– Det var utrolig kult. Selvfølgelig. Skulle satt på den sluttspurten litt før, men ett poeng er vel kanskje det vi fortjente, sier Horn Myhre til VG etter kampen.

Han smilte fra øre til øre i pressesonen.

I Sandefjord-leiren var de langt mer misfornøyde.

– Hva skjer?

– Nei, hva skjer. Utrolig skuffende. Det her er rett og slett udyktighet, sier Flamur Kastrati.

Sandefjord styrte

Hjemmelaget fikk en marerittstart på oppgjøret da Flamur Kastrati gikk i bakken i duell med midtstopper-vikar Ivan Näsberg. Kastrati tok straffen selv og fikset 1–0-ledelse for de bunnplasserte vestfoldingene som er i desperat poengnød dersom de skal spille Eliteseriefotball i 2018.

Før pause så de villige ut til å ta opp den kampen. Mens Vålerenga savnet sin forsvarssjef Jonathan Tållås Nation (ute med karantene), utnyttet Sandefjord «slurvet» som VIF serverte bakfra. Hadde gjestene vært mer effektive hadde de ledet med mer til pause.

– Vi overkjører dem. Det burde stått 3- eller 4–0 sa Flamur Kastrati til Eurosport i pausen.

– Tor vi må 250 prosent opp, sa en tydelig misfornøyd Ronny Deila på samme tidspunkt.

Han fikk på et vis svar på tiltale. For det var et helt annet Vålerenga-lag som kom ut etter hvilen. I løpet av de første fem minuttene skapte de flere store sjanser. Dog var de ikke effektive nok. Savnet av den skadde toppscoreren Sam Johnson var synlig.

Der Vålerenga rotet det til i forsvar, kjempet Sandefjords bakerste menn som helter. To kjempesjanser for hjemmelaget ble avverget av at Stian Ringstad og Marc Vales reddet gjestene på målstreken.

Sandefjord skapte ikke mye, men da tidligere Vålerenga-spiller Mohamed Ofkir fikk sjansen lot han den ikke gå. Han dro seg vakkert inn og satte ballen opp i krysset bak Larsen Kwarasey. Han feiret med en gest mot sin tidligere arbeidsgiver.

Sluttspurt

Det var på ingen måte slutt på Intility Arena. For Peter Godly Michael reduserte for Vålerenga med få minutter igjen å spille.

Og han skulle sette ballen i mål på ny. Men dommeren dømte offside da han satte en retur inn i kassen.

Så tok det for alvor fyr. Innbytter Felix Horn Myhre sendte fansen til himmels med sitt langskudd fem minutter på overtid. Dommer Tom Harald Hagen blåste igjen, og måtte dobbeltsjekke med linjemann om det var ny offside. Det ble dømt scoring og poenget var reddet.

Vålerenga har 24 poeng på niendeplass.

Sandefjords siste og eneste Eliteserieseier denne sesongen kom 2. april med 4–1 mot Start. Laget har nå syv poeng på 17 kamper. De ligger fortsatt helt alene på bunn i Eliteserien. Nærmest er Stabæk og Start på 14 poeng.