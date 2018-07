Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Skuffet Woods spilte seg ut av seierskampen

Publisert: 22.07.18 19:56

Tiger Woods (42) lå an til å kunne ta sin første Major-seier på ti år, men så begynte han å trøble.

Woods var i ledelsen ved runding på siste dag av The Open, og en hel golfverden holdt pusten: Skulle det endelig komme en Tiger Woods -triumf igjen?

Men en rask dobbel og en bogey ødela for ringreven. 42-åringen falt nedover listene, og selv om han avsluttet greit så endte Woods fem under par. Det holdt kun til delt sjetteplass.

Vant gjorde italienske Francesco Molinari, som gikk en råsterk runde og endte åtte under par.

Men blant publikum var det likevel ingen tvil om hvem som var den største stjernen av dem alle på The Open: Uansett hvor Tiger Woods gikk, ble navnet hans ropt og tiljublet fra alle kanter.

Klatret voldsomt

Woods var helt nede på 41.plass før helgen, men på lørdag løsnet det skikkelig for golfstjernen. Han storspilte, og gjorde et voldsomt byks på resultatlisten i det åpne britiske mesterskapet.

Før den siste runden skulle spilles søndag, lå han på en delt sjetteplass - riktignok sammen med sju andre spillere. Dermed kunne han endelig spille for seier igjen i en Major-turnering: Den forrige gangen han vant, var US Open i 2008.

Slik gikk det altså ikke - dagen endte i stedet i skuffelse for mannen som har 14 major-titler. Likevel kan The Open ende med et viktig byks på rankingen for 42-åringen.