SVARTE FOR NIF: Idrettspresident Tom Tvedt holdt pressekonferanse på Idrettens Hus fredag formiddag - sammen med blant andre generalsekretær Karen Kvalevåg. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Tvedt om kritisk rapport: – Et dokument til forbedring

ULLEVAAL (VG) Torsdag fikk Norges idrettsforbund hard kritikk fra Riksrevisjonen. Nå svarer president Tom Tvedt på rapporten fra Stortingets kontrollorgan.

Riksrevisjonen offentliggjorde i fjor at de ville granske NIFs bruk av 3,7 milliarder kroner i spillemidler som forbundet har fått overført fra Kulturdepartementet i perioden 2012–2017.

Da rapporten ble kjent torsdag ettermiddag , refset riksrevisor Per-Kristian Foss Norges idrettsforbund på flere områder. Blant annet for å ha brukt over 50 millioner kroner – som skulle ha gått til barn, ungdom og bredde – på lønnsutgifter i NIFs administrasjon.

– Det har vært en lønnsvekst som i alle andre organisasjoner. Det som har blitt gjort i NIFs organisasjon, har vært for å skape vekst blant barn og unge. Jeg har lest rapporten, og nå skal det være et møte med Riksrevisjonen. Så får vi komme tilbake, og være helt presise på det, sier Tvedt, før han senere legger til:

– Det som er viktig, er at dette er beskrevet i vår spillemiddelsøknad. Dette har vært rapportert og kjent. Fra styrets ståsted har det handlet om å finne den måten å organisere dette på som gir best effekt.

Ber Tvedt om å gå av

Etter å ha lest Riksrevisjonens 56 sider lange gjennomgang, ba VG-kommentator Leif Welhaven idrettspresident Tom Tvedt om å gå av.

«Idrettspresidenten bør ta konsekvensen, tre til side, gi idretten den sjansen til å gjenoppbygge omdømmet som de ikke vil få med ham til rors.», skrev Welhaven .

– Spørsmålet om mitt kandidatur, vet dere veldig godt (svaret på): Det er det til syvende og sist idrettsstyret som bestemmer, sier Tvedt.

Samtidig har politikere – deriblant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – varslet en nøye gjennomgang av rapporten .

– Det er viktig for meg å si at fra styrets ståsted, så styrer vi gjennom de strategiske planene som ligger til grunn. Denne rapporten, som alle andre, skal vi bruke til å forbedre og utvikle. Denne rapporten ble offentliggjort i går. Vi har ikke sett den før. Så igjen: Dette er et dokument til forbedring, som det alltid er i norsk idrett – og det er vi på god vei til, sier Tvedt.

Kritikken

Dette er noen av forholdene som blir kritisert i rapporten fra Riksrevisjonen:

* I perioden 2012 til 2017 har 50 millioner kroner i tilskudd som var øremerket tiltak for barn, unge og breddeidrett – i stedet blitt brukt til å dekke lønnsutgifter i NIFs såkalte kompetanseadministrasjon.

* På noen områder har ikke NIF rapportert korrekt til Kulturdepartementet, blant annet om kostnader knyttet til Ungdoms-OL og søknaden om OL og Paralympics 2022.

* Riksrevisjonen påpeker at det er mange dobbeltregistreringer i medlemsregistrene og derfor ikke gir riktig bilde av antallet medlemmer. Derfor er det heller ikke mulig å konkludere med hvor stor andel av befolkningen som er medlemmer i idrettslag.

* NIF har levert for dårlige rapporter til Stortinget om milliardene de har fått tildelt av spillemidlene.

– Veien videre

Generalsekretær Karen Kvalevåg påpeker at NIF ønsker å legge til rette for mer aktivitet.

– Jeg vil si litt om veien videre. Vi skal ha møte med Riksrevisjonen i dag. Vi skal fortsette med å gå grundig gjennom rapporten. Og vi vil ta initiativ til dialog med Kulturdepartementet. Jeg vil også tilbake til det om pengene går til aktivitet. Det er klart at de som er ansatt i NIF og i idrettskretsene, kun er der for å legge til rette for aktivitet. Det jobber vi med hver dag, for å få mer og tydeligere kvalitet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

– Når du sier at dere trenger mer tid til å gjennomgå dette, vil det si at denne rapporten kom bardust på?

– Nei. Rapporten kom ikke bardust på. Vi har visst en periode når den skulle komme. Mye av innholdet er vi selvfølgelig også kjent med, men det er viktig å sette seg grundig inn i det, sier Kvalevåg.

