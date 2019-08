VERDENSMESTER: Kjetil Borch vant singlesculler i VM i fjor. Her er han fotografert den gang. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kjetil Borch kikket seg rundt ved VM-arenaen – fant hasj-plantasje

Da regjerende verdensmester Kjetil Borch (29) ville ta en titt på omgivelsene rundt VM-arenaen i Linz, fikk han et lite sjokk.

Nå nettopp







– Der var det plutselig en stor åker med cannabis, forteller den norske roeren til VG.

Han er ingen ekspert på området og tok derfor bilde av det han så. Et google-besøk bekreftet hans mistanke: Jo, det var faktisk cannabis de dyrket.

– Jeg tipper det ligger 300 meter fra banen. Noe slikt har jeg aldri opplevd rundt en ro-arena tidligere. Dette er ikke hverdags for en nordmann å finne en hasjplantasje, smiler Borch, som selv er maritimt utdannet.

– Lukter det inn på arenaen?

– Det luktet relativt intenst fra åkeren, men jeg tviler vel på om lukten når helt inn til banen.

HASJ-PLANTASJE: Dette møtte verdensmester Kjetil Borch like ved arenaen i Linz. Foto: Kjetil Borch

– Var det en lovlig produksjon?

– Det vil jeg anta. Jeg så ingen vakter eller avsperringer.

Ifølge nettstedet canna-tech.co har Østerrike ganske liberale hasjlover. Det er tillatt å dyrke cannabis hjemme. Det er heller ikke forbudt å ta en røyk offentlig. Men kjøp og salg er forbudt.

Kjetil Borch er imidlertid mer opptatt av VM i roing enn hasjåkrene. Han ble verdensmester i fjor. Men han snakker ikke om å «forsvare» gullet.

– Jeg stiller med åpne kort. Jeg føler ikke at jeg skal forsvare noe. Men jeg er sulten på medalje.

les også Birgit Skarstein utklasset alle: – Jeg har aldri vært bedre

Borch hadde en trøblete inngang til sesongen med kneoperasjon, ribbensbrudd og betennelser.

– Før EM hadde jeg 18 dagers avbrudd med betennelse i håndleddet.

Han kom ikke engang til finalen i EM. Han ble nummer tre i B-finalen og nummer ni totalt. Nå er det VM, og enda litt tøffere. Men Kjetil Borch kan tross alt glede seg over at de fleste piler peker i riktig retning. Etter at han ble nummer seks i den første verdenscupen han deltok i, ble han nummer to i den andre. Bare slått av dansken Sverri Nielsen.

– Så det har vært en progresjon. Jeg er ved godt mot, sier han.

Kjetil Borch fastslår at «det var vel så mange skjær i sjøen i fjor».

– Så jeg tror at alt er mulig. Det ingenting som sier at det ikke er det.

Målet er å få en formstigning i løpet av VM-uken. Forsøket beskriver han som «relativt tøft», og onsdag er det kvartfinale.

les også Olaf Tufte (43) går for nytt OL

Foruten Nielsen, er Olaf Tuftes gamle rival Ondrej Synek fortsatt med, det samme er den tyske EM-vinneren Oliver Zeidler. Borch roper også varsku for Polens og Litauens representanter.

Han var sjanseløs mot dansken i begynnelsen av sesongen. Sist de møttes, var imidlertid gapet bare et halvt sekund.

Mens Olaf Tufte alltid har hatt klokkertro på høydeopphold før store mesterskap, holder Borch seg i lavlandet.

les også Norske roere boikotter verdenscupåpningen etter sykdomsdrama

– Det er stor forskjell på hvordan utøvere responderer. Risikoen for infeksjoner øker kraftig i høyden, og jeg vil ikke risikere å bli syk før et VM eller OL.

OL, ja? Allerede om 11 måneder er det roing i Tokyo. Det betyr at det går slag i slag.

PS: Kjetil Borch er ikke alene om å komme til VM som regjerende verdensmester. Det samme gjør pararoeren Birgit Skarstein.

Publisert: 28.08.19 kl. 18:10







Mer om