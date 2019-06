BOMMET: Ola Brynhildsen kom til Stabæks eneste mulighet hjemme mme mot Ranheim. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Målløst på Nadderud uten Boli - Stabæk fortsatt på nedrykksplass

(Stabæk - Ranheim 0–0) Uten toppscorer Franck Boli (25) hadde Stabæk bare ett skudd på mål hjemme mot Ranheim.

Men heldigvis for hjemmelaget hadde Ranheim like få muligheter. Og etter en meget sjansefattig kamp endte det 0–0 på Nadderud. Dermed ligger Stabæk fortsatt på nedrykksplass i Eliteserien, etter at Jan Jönsson har ledet laget i fem kamper - tre i serien.

– Det var ikke to veldig gode lag utpå her. Nei, det var en dårlig kamp. Det må ha vært ganske kjipt å se på. Vi skulle hatt en strand bak stadion så folk kunne badet og kost seg litt, sier Stabæk-spiller Vadim Demidov til Eurosport etter kampen.

Stabæk måtte søndag kveld altså klare seg uten toppscorer Franck Boli - som har scoret fem av klubbens syv mål denne sesongen. Han ble utvist i 2–5-tapet for Viking i cupen onsdag, og må derfor stå over to kamper i Eliteserien.

Spissen ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong og har vært viktig for Stabæk også denne sesongen, blant annet da han scoret to mål mot Bodø/Glimt:

Braaten ble ingen superreserve

Uten Boli var det evigunge Daniel Braaten (37) som fikk sjansen på topp. Han klarte ikke sette preg på kampen, og det var spisskollega Ola Brynhildsen som kom til hjemmelagets eneste mulighet.

Den kom tidlig i andre omgang: Brynhildsen ble spilt gjennom av Braaten, og kom alene med to Ranheim-forsvarere. Kom seg lekkert forbi, men avslutningen gikk rett på Ranheim-keeper Even Barli.

Mads Reginiussen sørget for Ranheims eneste avslutning på mål. Det var en heading rett på Marcus Sandberg halvveis i andre omgang.

– Det var blytungt utpå der. Vi mangler det siste for å skape nok sjanser til vinne kampen. Ett poeng er fortjent. Kjedelig, men sånn er det, sier Reginiussen til Eurosport.

Dermed endte det 0–0 på Nadderud. Stabæk ligger nest sist og på nedrykksplass på tabellen med 11 poeng etter like mange spilte kamper. Ranheim falt til en 11.plass - men trønderne har to kamper mindre spilt enn Stabæk.

Publisert: 30.06.19 kl. 19:52