VERDENS BESTE: Kåre Mol, volleyballtrener for Anders Mol og Christian Sørum. Foto: Hallgeir Vågenes

Ble kåret til verdens beste trener: – Vet ikke om jeg fortjener det

HAMBURG (VG) For fire år siden sa Kåre Mol opp jobben for å trene «BeachVolley Vikings». Denne uken fikk han lønn for strevet da han ble kåret til verdens beste trener.

Nå nettopp







Han har trent Anders Mol, Christian Sørum, Hendrik Mol og Mathias Berntsen siden 2015. Nå er Mol og Sørum ranket som verdens beste sandvolleyballspillere. Mandag ble også Kåre Mol verdens beste - da han ble stemt frem som verdens beste trener av sine trenerkolleger.

– Dette henger høyt, og det er veldig kjekt. Som jeg sa da jeg holdt takketale, vet jeg ikke helt om jeg fortjener dette. Men jeg fortjener det sammen med hjelperne mine, sier Kåre Mol til VG.

Med seg i trenerteamet har han hjelpetrener Jetmund Berntsen og kona Merita Mol. Han fikk også prisen for treneren som har trent laget med størst fremgang.

Han sier han er usikker på om han fortjener det, men klarer likevel komme opp med noen grunner når VG spør om hvorfor han tror han fikk prisen.

– Vi har jo hatt en enorm fremgang. Også er det rett og slett fordi jeg trener verdens beste lag. Så jeg takker selvfølgelig Christian og Anders som hjelper meg godt ved å prestere såpass bra, sier Mol.

Lær mer om sandvolleyball her:

Før han ble trener for de norske sandvolleyballheltene jobbet han på skolen «ToppVolley Norge». Der så han sønnen Anders Mol og Christian Sørum spille for første gang i 2014. Tidligere har han trent flere landslagsspillere i sandvolleyball, han har vært sportssjef i idretten og har opp imot 100 landskamper innendørs.

Forrige sesong overrasket Mol og Sørum alle da de plutselig lekte seg med resten av verdenseliten. De ble først ranket som verdens beste i august, og har nå muligheten til å bli verdens beste på papiret - torsdag spiller de 16-delsfinale i VM, en turnering hvor de er blant favorittene til å vinne.

– Jeg grugleder meg

Mol og Sørum har vunnet tre av tre kamper, og ble gruppevinnere etter å ha smadret Brasil tirsdag.

– Det har vært veldig bra, og jeg liker veldig god at de har hatt en stigning. De spilte bedre i den siste kampen. Vi er klare nå. Det er vinn eller forsvinn etter hvert, og da er det tøffe tak. Vi gleder oss til fortsettelsen ... Eller, jeg grugleder meg litt, sier Kåre Mol og ler.

– Hvorfor grugleder du deg?

– Man har jo lyst til at de skal spille lenge og bra, og da gruer du deg litt fordi spenningen er så høy. Det er omtrent som første skoledag. Du gleder deg fordi det er kjekt, også gruer du deg fordi det er stressende, svarer treneren.

Dette sa Mol og Sørum etter gruppefinalen mot Brasil:

Hylles

Han og resten av trenerteamet blir også hyllet av både sønnen Anders Mol og makker Christian Sørum for arbeidet han legger ned. Ikke bare for det han gjør nå, men for det han har gjort i en årrekke.

– Det er bare skikkelig velfortjent. Alt det arbeidet trenerteamet har lagt ned, ikke bare de siste fem årene, men de siste 30 årene. Det er veldig stort at de endelig får litt ære for det, sier Anders Mol.

Sørum nikker anerkjennende.

– De betyr utrolig mye for oss. De pusher oss på hver trening når det ikke er sesong, de er med på alt av turneringer og følger med oss på alle treninger. Det er utrolig moro at de får en sånn pris, og det er jo en pris som kommer fra de andre trenerne, så de har jo peiling når de stemmer. Det gjør at det betyr enda mer, sier han.

Mol og Sørum spiller 16-delsfinale i VM torsdag. Det er i skrivende stund fortsatt ikke klart hvilket lag de norske gutta møter.

Publisert: 04.07.19 kl. 12:36