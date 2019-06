HARDE ORD: Magnus Carlsen sier et eventuelt nei til Kindred-avtale vil være et svik mot denne og neste generasjons sjakkspillere. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen om NSF dropper Kindred-avtale: – Et svik mot denne og neste generasjon unge

Magnus Carlsen ytrer for første gang sin mening om en potensiell avtale mellom Norges Sjakkforbund (NSF) og bettingselskapet Kindred.

Om drøye to uker skal Norges Sjakkforbund stemme over hvorvidt forbundet skal inngå en 50-millionersavtale med spillselskapet Kindred.

Norges verdensener Magnus Carlsen har vært taus om temaet, men lørdag la han ut sin mening på sin Facebook.

– Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen, skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner, skriver 28-åringen.

Verdensmesterens far, Henrik Carlsen, la tidligere denne uken ut et lignende innlegg på Facebook, dog med noe mildere ordbruk.

– Han er en mild mann, skriver Magnus, og legger videre ut om sin mening om en mulig samarbeidsavtale mellom NSF og Kindred-gruppen.

– Konklusjonen min blir i alle fall at om denne avtalen er lovlig, vil jeg absolutt anbefale å stemme ja, skriver han.

Kan droppe VM

Carlsens innlegg kan også tolkes som at han vurderer å droppe VM-kampen i 2020 om den blir lagt til Stavanger.

– Først og fremst vil jeg beklage at jeg tidligere uttrykte meg upresist. Det jeg mente var at Kindred-avtalen ikke påvirker sjansen for et VM i Stavanger 2020 med meg, det går jo fint an å arrangere uten og, skriver han i det samme Facebook-innlegget.

– Det vil ikke jeg spekulere i, sier Carlsens manager Espen Agdestein til NRK.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae gjør derimot nettopp det, spekulerer i om innlegget betyr at VM kan gå uten Norges verdensmester.

– Slik jeg forstår det at han ikke er interessert i å spille VM på hjemmebane i Stavanger, og at han mener at forbundet burde tatt signalene om at han ikke ønsket det før de valgte arrangørby, sier Bae til NRK.

VM UTEN CARLSEN? NRKs sjakkekspert Torstein Bae tror Magnus Carlsen vil droppe VM om det går i Stavanger. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Vil donere tilbake penger

Sjakkesset understreker at han har null å tjene på en eventuell avtale mellom NSF og Kindred.

– Jeg har selvsagt ingen økonomisk interesse av denne avtalen. Om avtalen skulle bli vedtatt på kongressen, vil jeg se på det som helt vanvittig om en eneste krone av disse pengene skulle tilfalle meg eller mine, skriver han.

Carlsen bruker som eksempel at han har stilt opp i OL og EM gratis eller for symbolske summer tidligere.

– Det vil jeg selvsagt fortsette med om jeg skal stille opp i fremtiden, skriver han, og legger til:

– Kanskje vil andre påpeke at jeg mottok mye penger for å være ambassadør for OL i Tromsø i 2014, og dette er noe jeg har angret på i ettertid. Jeg vil gjerne finne en måte å donere disse pengene tilbake til norsk sjakk på.

VG har vært i kontakt med sjakkforbundet, som vil komme med en kommentar til Carlsens Facebook-innlegg senere.

Avgjørelsen faller på sjakkforbundets kongress i Larvik den 7. juli.

Publisert: 22.06.19 kl. 18:47