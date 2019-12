COMEBACK: Marcus Kleveland poserer med sølvmedaljen etter 2. plassen i Big Air-konkurransen i X Games Norway i 2018. Nå gjør han konkurransecomeback etter kneskaden i Aspen i januar 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Marcus Kleveland gjør comeback i Aspen i januar: – Har gått sinnssykt fort

Marcus Kleveland (20) gjør comeback etter et års skadefravær under «Knuckle huck»-konkurransen i Aspen i januar. Målet er også å kjøre slopestyle og bigair-konkurransene – hvis kneet holder.

Nå nettopp

FAKTA: Marcus Kleveland Født: 25. april 1999 (20 år) på Dombås

Idrett: Snowboard X Games-meritter: Gull i slopestyle i X Games Aspen 2017 og 2018

Sølv i Big Air i X Games Aspen i 2017 og 2018

Sølv i Big Air i X Games Norway 2018

– Jeg reiser til X Games og kjører «Knuckle huck»-konkurransen uansett, sier Kleveland til VG.

I desember 2018 knuste han kneskålen under en treningsøkt i Colorado etter en kollisjon med en rail i løypen.

I mars kastet han krykkene etter at kneskålen hadde grodd ved hjelp av et 20-talls skruer og siden det har det gått slag i slag for 20-åringen fra Dombås.

Se hvor nære Kleveland var seieren i US Open i 2018:

– Kneet begynner å bli drastisk bedre og det har gått sinnssykt fort fra skaden frem til nå. Alt har gått mye fortere enn det medisinske apparatet hadde trodd, sier han.

– Da jeg lå på sykesengen i fjor, sa de at jeg kanskje kunne håpe på å kjøre en tur i bakken i desember.

Det har blitt langt flere turer enn det. Kleveland har trent jevnt på brettet gjennom hele julemåneden og forbereder seg nå på konkurransecomebacket i øvelsen «Knuckle huck» under X Games i Aspen.

Øvelsen består av en løype med mindre kuler i stedet for store hopp. Kleveland sier det blir færre tøffe støt på kneet i en slik løype og at han derfor er sikker på at han kjører konkurransen 26. januar.

Men målet er å gjøre comeback i konkurranse tidligere enn det.

20-åringen skal teste seg både i slopestyle og Big Air-løypene i Aspen før han tar en avgjørelse på om han skal kjøre kvalifisering i øvelsene.

– Jeg skal i hvert fall kjøre «practice» i det. Hvis kneet kjennes bra ut, så prøver jeg. Målet er å kjøre begge de konkurransene, sier Kleveland.

Kvalifiseringen til slopestyle går 23. januar og BigAir dagen etter. Finale i begge grenene kjøres 25. januar.

20-åringen har allerede fire medaljer i disse to øvelsene. Både i 2017 og 2018 gikk han til topps i slopestyle og tok gull, mens han har to sølv i Big Air-konkurransene fra de samme årene.

Gullet i Big Air er noe han lengter etter.

– Ja, det er kjipt ikke å ha det gullet, men jeg har ikke kjørt på nesten et år nå. Det blir litt å kaste seg ut i det, kjenne hvordan kneet er og resten er bare en bonus, sier han.

Publisert: 25.12.19 kl. 15:51

Mer om

Flere artikler