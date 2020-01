DOBBELT SÅ GLADE: Viktor Durasovic løfter opp Casper Ruud etter den norske duoens seier i doublekampen mot USA i ATP Cup. Foto: Trevor Collens / AP

Casper Ruud med knallsterk dobbeltseier: – En nesten feilfri kamp

Casper Ruud (21) hadde en kjempdag på tennisbanen fredag. Han slo først den sterke amerikaneren John Isner og vant så en doublekamp i ATP Cup.

Isner er nummer 19 på verdensrankingen, Etter Ruuds svært imponerende seier over Isner, spilte Norge en avgjørende doublekamp i oppgjøret mot USA.

Der endte det med seier for Ruud og Viktor Durasovic. I doublekampen møtte nordmennene Austin Krajicek og Rajeev Ram. Amerikanerne var favoritter.

– Du kan nesten ikke få en jevnere kamp. og det var små marginer som avgjorde. Jeg var klar for dette. Det var min første kamp på to måneder, sa Ruud til NTB etter at han hadde slått Isner.

Norge vant dermed det første gruppespilloppgjøret i ATP Cup i Australia, som besto av to singlekamper og én doublekamp.

Amerikanerne vant første sett i doublekampen 6-4, før nordmennene leverte varene i andre sett og vant 6-3. Dermed gikk det rett til avgjørende tiebreak der Norge vant 10-5.

Nå venter kamper mot Italia (søndag) og Russland (tirsdag). Dette er de to andre lagene i Norges gruppe.

Det ble en tett singlekamp mellom Ruud og USAs høyest rankede spiller, Isner, tidligere fredag. Amerikaneren vant det første settet 7-6, før Ruud slo tilbake i andre sett. Den norske 21-åringen vant det tredje og avgjørende settet 7-5.

Det var første gang Ruud slo en topp 20-spiller.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad. Jeg konsentrerte meg om servereturene, sa Ruud.

Tap i første singlekamp

Nordmannens analysesjef, Øivind Sørvald, beskrev seieren som en «utrolig opplevelse».

– Det er en fantastisk start på året å slå en topp 20-spiller på denne måten. Han var knallhard på hvert poeng, og Isner, som er en utrolig rutinert spiller, visste etter hvert ikke helt hva han skulle gjøre, så da klarte Casper å snu kampen, sa han til Eurosport.

Ruuds seier førte til at Norge utlignet til 1-1 mot USA i ATP Cup. Norge og Viktor Durasovic tapte første kamp mot Taylor Fritz. Den kampen endte 2-6, 2-6.

– Jeg er ganske skuffet over at jeg ikke presterte litt bedre og håndterte nervene litt bedre enn det jeg gjorde, sa Durasovic etter sin kamp. (NTB)

Publisert: 03.01.20 kl. 11:02

