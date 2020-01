REKRUTT: Kristine Stavås Skistad hadde store ambisjoner for sesongen, etter en dårlig start på sesongen justerer rekruttlandslagsløperen ambisjonene ned ett par hakk for denne vinteren. Bildet fra samling med landslaget i fjor høst. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Skistad fikk tyn etter melding i sosiale medier

Kristine Stavås Skistad (20) har hatt en dårlig start på sesongen. Men etter sesongbeste for halvannen uke siden, klinket hun til med en hilsen til alle som aldri kommer på pallen.

Forrige sesong hadde Skistad ni pallplasser – i alt fra nasjonalt åpningsrenn, til norgescup og junior-VM. Noen hadde henne til og med som gullfavoritt foran VM-sprinten. Et fall gjorde at hun røk i semifinalen.

Kristine Stavås Skistad Født: 8. februar 1999

Klubb: Konnerud Ski

Lag: Rekruttlandslaget

Verdenscupdebut: 7. mars 2018 (nummer 51 på sprinten i Drammen).

Seks verdenscupløp. Alle sprint. Beste plassering: 5. plass i Lillehammer 30. november 2018.

Juniorverdensmester sprint 2019. Sølv året før.

Denne sesongen er 20-åringens beste plassering en 5. plass på sprinten under Skandinavisk Cup i Nes Skianlegg første helgen i januar.

Etter sesongbeste meldte hun: «Selv om 5. plass er helt elendig, så var dette et steg i riktig retning. Sender en varm tanke til alle de som alltid ender utenfor pallen. #unnskyld #desperat».

– Jeg ser at det blir litt flere reaksjoner enn det jeg så for meg. At folk skal bry seg så mye er interessant. Jeg kan ikke bry meg om det, sier Skistad til VG.

Innlegget som ble publisert 6. januar har fått mange kommentarer. Noen mener hun er et dårlig forbilde overfor barn og unge, mens andre hyller vinnerskallen. 20-åringen har drøyt 16.000 følgere på Instagram.

– De som kjenner meg reagerer ingenting. Jeg er ikke høy på meg selv, at de som kjenner meg vet det får være bra, sier Skistad til VG.

Sist helg ble hun nummer 27 i verdenscupsprinten i Dresden etter at hun falt to ganger:

Siste helgen før jul havnet hun på 26. plass i Planica.

– Jeg har ikke vunnet noe stort ennå, selv om gikk bra i fjor. Men det er viktig å tro at jeg kan få det til. Jeg kan ikke bry seg om alt mulig annet, sier Skistad.

– Brøt meg selv ned

Hun tror hun har funnet noen svar på hvorfor det har gått trått denne sesongen. Hun var forkjølet før og etter den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november, men kjørte likevel på meg mye trening, harde intervaller og konkurranser.

– Jeg brøt meg selv litt ned. Det ble for mye trening. Men jeg må lære meg sånne ting, så håper jeg at jeg ikke gjør den feilen neste gang, sier Skistad.

Hun føler det er i ferd med å snu og at formen er på vei. Kommende helg går hun norgescup på Lygna. Neste helg er det prøve-VM i Oberstdorf.

– Jeg fikk beskjed om at det er ganske vanskelig å komme med i den troppen, men det kan kanskje være en mulighet om jeg gjør det bra på Lygna, sier Skistad.

Satser mer på junior-VM

Før sesongstart var målet pallplasser og seier i verdenscupen. Dette er nå justert.

– Jeg håper jeg får gått noen gode skirenn, slik at jeg får stille til start i de løpene jeg har lyst til. Jeg gleder meg til NM på hjemmebane (Konnerud) og sprinten i Drammen. Og nå blir det til at jeg satser mer mot U23-VM, sier Skistad.

Junior-VM arrangeres fra 29. februar til 7. mars.

– Akkurat nå tenker jeg bare på utvikling. Det kommer noen muligheter, jeg må bare gjøre mitt beste. Heldigvis så er det ikke VM i år.

PS! Lørdag er det 10/15 kilometer friteknikk i Nove Mesto, søndag er det 10/15 kilometer klassisk jaktstart.

Publisert: 17.01.20 kl. 08:15

