FERDIG: Kjetil Rekdal ledet Start i serieåpningen mot Aalesund. Nå er han ferdig som trener i klubben. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Start vant første kamp etter Rekdal-avgangen

(KFUM Oslo - IK Start 1–2) Start tok sesongens første seier i Obos-ligaen da de slo KFUM Oslo 2–1.

Det etter en tid preget av kaos rundt tidligere hovedtrener Kjetil Rekdal (50).

Start og Rekdal ble enige om at han var ferdig som trener i klubben tirsdag. Joey Hardarson (42) fungerer som hovedtrener til en permanent løsning er på plass. Han fikk en perfekt start i sjefsstolen.

For Start tok ledelsen etter en snau halvtime. Etter klabb og babb i feltet banket Aron Sigurdarson ballen via en KFUM Oslo -spiller og i mål. Han var også involvert i mål nummer to. For ikke lenge etter doblet Kasper Skaanes ledelsen etter et godt innlegg fra nettopp islendingen.

Moses Mawa, som scoret 14 mål forrige sesong, reduserte for hjemmelaget i andre omgang.

Turbulent uke

Seieren ble en opptur for klubben etter en turbulent tid i Kristiansand.

Kjetil Rekdal ble først frigitt fra sine oppgaver som hovedtrener i Start to dager før seriestart i Obos-ligaen . Klubben opprettet personalsak. Likevel dukket Rekdal opp på jobb og ledet laget i serieåpningen mot Aalesund sist lørdag. Da tapte sørlendingene 1–0. Slik så det ut:

Etter et ni timer langt drøftelsesmøte kom nyheten om at Rekdal var ferdig som Start-trener tirsdag.

– Jeg tror det har vært tøft for alle, det vet jeg. Det er ikke behagelig. I mitt tilfelle så har jeg levd med dette yrket i 35 år, så jeg er kanskje litt mer erfaren enn noen andre og tåler kanskje litt mer enn andre, men det har vært tøft for meg også. Det har vært tøft for mange, sa Rekdal om de tøffe dagene. Se hele intervjuet her:

Publisert: 07.04.19 kl. 16:54