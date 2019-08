TOPPSCORER: Franck Boli. Her fra eliteseriekampen mot Bodø/Glimt i Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mener Stabæk rykker ned om ikke Boli erstattes

Franck Boli (25) har scoret nesten halvparten av Stabæks mål de to siste sesongene. Nå forsvinner han til ungarske Ferencváros. Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener Stabæk må handle for å holde seg i Eliteserien.

Torsdag morgen meldte VG at Stabæk-spiss Franck Boli er på vei til ungarske Ferencváros. Et par timer senere bekreftet også klubben at Boli har bestått den medisinske testen.

Det blir et stort tap for Stabæk som såvidt berget plassen i Eliteserien forrige sesong, og som nå ligger på 13. plass med 15 poeng på 15 kamper. Boli ble toppscorer med 17 mål forrige sesong, og har vært en viktig bidragsyter for Stabæk de to siste sesongene.

Faktisk har han scoret nesten halvparten av målene i 2018 og 2019 - sjekk denne statistikken:

2018: Boli scoret 17 av 37 mål for Stabæk og ble toppscorer i Eliteserien. Dermed sto han for 46 prosent av alle målene til klubben det året. Om man legger med scoringene til Ohi Omoijuanfo, som også er solgt, scoret de to 25 av 37 mål.

2019: Denne sesongen har Boli scoret seks av 17 mål. Han har vært suspendert i to kamper. Det betyr at han i år har scoret 35 prosent av Stabæks mål.

Nærmest ham på toppscorerlista denne sesongen er Emil Bohinen, Ola Brynhildsen og Daniel Braaten. De har alle scoret to mål hver. I 2018 var den nærmeste av spillerne som fortsatt er i klubben Hugo Vetlesen med bare ett mål.

BYTTER KLUBB: Franck Boli er klar for ungarske Ferencváros. Her sammen med agentene Jack Karadas og Ole Petter Drevland. Foto: Privat

–Et sinnssykt tap

– Jeg tror Stabæk hadde stått med ett og et halvt bein i Obos-ligaen hvis det ikke hadde vært for Boli. Det er et brutalt tap å miste ligaens kanskje beste angrepsspiller. Han har vært ekstremt viktig, og et angrep alene. Det er et sinnssykt tap, men jeg er helt sikker på at dette lå i planene til Stabæk. De har allerede begynt jobben med å forsterke laget, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson, som ikke tror Stabæk har fått mer enn 10 millioner for Boli.

Når han får høre statistikken VG har funnet frem beskriver han Boli som «nesten et enmannsangrep».

Stabæk har hentet den japanske spissen Kosuke Kinoshita tidligere i sommer. Jonsson tror ikke det er nok.

– De må hente en spiss til. De har jo vært lenket til Benjamin Stokke, som er i Randers og er helt iskald der. Men det er ingen direkte erstatter for Boli, og det er ikke Kinoshita heller. De må bygge om laget og gjøre ting annerledes nå. Det går ikke an å bygge laget likt som de gjorde med Boli, svarer svensken.

Se alle Bolis scoringer i 2018:

– Kanskje unggutter får sjansen

Også tidligere Stabæk-kaptein og nå NRK-ekspert, Morten Skjønsberg, er nysgjerrig på hvordan det kommer til å gå med gamleklubben nå som Boli forsvinner.

– Det sier seg selv at det er et sportslig tap. Jeg håper de fikk godt betalt, sier han til VG og ler før han fortsetter:

– Han holdt laget ganske gående i fjor, og det var meget sterkt gjort å bli toppscorer på et bunnlag. Han har vært en viktig brikke, det er det liten tvil om. Nå får vi se hvordan han japaneren er. Stabæk får nå satse på at andre viser seg frem og kanskje får noen av ungguttene sjansen der oppe.

– Må Stabæk hente enda en spiss?

– Kjenner jeg Stabæk rett, leter de etter en spiss til helt til siste slutt. Det har skjedd før at de kommer inn noen på tampen, svarer Skjønsberg.

Se full oversikt over Stabæks målscorere de to siste sesongene her:

Stabæks scoringer i Eliteserien 2019 Franck Boli: 6 mål

Emil Bohinen: 2 mål

Ola Brynhildsen: 2 mål

Daniel Braaten: 2 mål

Luc Kassi: 1 mål

Madis Vihmann: 1 mål

Totalt: 17 mål Vis mer

Stabæks scoringer i Eliteserien 2018 Franck Boli: 17 mål

Ohi Omoijuanfo: 8 mål

Ola Brynhildsen: 4 mål

Tony Brochmann: 3 mål

Aboubakar Keita: 2 mål

Hugo Vetlesen: 1 mål

Vadim Demidov: 1 mål

Moussa Njie: 1 mål

Totalt: 37 mål Vis mer

