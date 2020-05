CORONA-TRENING: OL-bronsevinner Are Strandli (31) trener for tiden i alt annet enn båt og på vann. Bildet er tatt tre dager etter at OL 2020 ble avlyst i mars – i Tufteparken ved Voldsløkka i Oslo. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Ro-Strandli «rett på burgeren» etter OL-utsettelse

Are Strandli (31) var godt i gang med å redusere kiloene for å bli klar til lettvekt-båten sammen med Kristoffer Brun (32). Så ble OL utsatt ett år.

Han er usikker på om han orker en ny tørn før EM i oktober – men utelukker ikke OL 2021 etter et nytt friår.

– Da nei til OL kom (i mars), var det slutt på lidelsen og rett på burgeren. Det vil være knalltøft å ha sluppet opp, for så å begynne om igjen etter to måneder, sier Are Strandli spøkefullt og i fullt alvor om hva det koster «for hode og kropp» å gjennomføre en kropps- og vektregulering.

For det må til for å kunne ro for gull i den vektregulerte båtklassen «lettvekt», den han og Kristoffer Brun vant bronsemedalje i under OL i Rio de Janeiro for fire år siden.

Etter det hadde Are Strandli behov for å ta et friår. Det ga god sportslig uttelling da han gjorde comeback med å vinne EM-gull sammen med Brun høsten 2018. Nå vurderer han å gjenta suksessoppskriften.

OL-SUKSESS: Are Strandli og Kristoffer Brun (t.h) vant bronsemedaljer i dobbeltsculler lettvekt i Rio de Janeiro for snart fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det kan være bra med et avbrekk. Jeg får andre impulser og tror det vil gi sterkere motivasjon og bedre driv på vannet når jeg kommer tilbake, sier Are Strandli.

les også Strandli tilbake etter fri-år: Ber Tufte ro VM

For tiden jobber han som journalist i Finansavisen, treffer kompiser han vanligvis ikke ser, trener styrke, sitter i ro-maskin og sykler. Løping «passer ikke bra med alle roingen», men nå – når han holder seg unna båten – gjør han det mer enn han pleier. Det «gir» ham mye.

Fire EM-medaljer Are Strandli (31) Født 18. august 1988 i Stavanger Ror dobbeltsculler lettvekt sammen med Kristoffer Brun. Ikke til finalen i London-OL 2012. VM-gull 2013, VM-bronsemedaljer 2014 og 2105, OL-bronsemedalje 2016. EM: Sølvmedalje 2013, bronsemedaljer 2014, 2015, 2016 og 2018 Vis mer

– Etter hvert vil det gi meg lyst, sier han med tanke på å ta fatt i årene i samme båt som Kristoffer Brun.

Spørsmålet er om det skjer snart, slik at duoen kan ro for Norge i EM. Opprinnelig skulle mesterskapet gått 3.-5. juni. For en måned siden ble det utsatt til 9.-11. oktober i Poznan, og er – etter at så å si alle andre 2020-konkurranser er avlyst – årets eneste der en tilnærmet verdenselite vil ha muligheten til å møtes til dyst. Med forbehold om at det vil gå sin gang.

les også Borch vurderer å bytte til bob: – Bare å ta kontakt

– Fra 1. juni vil vi late som om det blir EM, og vi går for det med fireren, singelsculler og Birgit (Skarstein). Det eneste som er usikkert, er lettvekt-dobbel. Are (Strandli) er fortsatt i tenkeboksen, bekrefter landslagssjef Johan Flodin.

På spørsmål om han vil dukke opp til landslagbasen ved Årungen om to uker, svarer Are Strandli «det får vi se på».

Johan Flodin har stor forståelse for at han kvier seg. Han sier at Are Strandli må gå ned i vekt som om mesterskapet gjaldt OL, og det vil kreve å leve under et strengt kosthold-regime i tre til fire måneder – beskrevet slik av Strandli: «Lite mat først og fremst. Lite og skikkelig, frukt og grønt».

– Ved å gå ned i kroppsvekt blir man følsom for skader og infeksjoner. Dessuten har de vunnet EM-gull og mye annet (se info-boks), sier Norges mangeårige svenske ro-sjef og mener at Are Strandli ikke må si ja til mesterskapet i Polen.

Han tilføyer at Norge uansett eventuelt vil stille med en båt i lettvekt-dobbel. Are Strandli bør imidlertid møte opp i Portugal en måned senere. 3. november starter nemlig forberedelsene til Tokyo-OL 2021 der.

les også Her starter Birgit Skarsteins lange corona-reise

– Det er booket. Da må han være på plass, understreker Johan Flodin.

Konfrontert med «ultimatumet» sier Are Strandli at det for hans del kan bli OL uten EM, «absolutt». Han er også på det rene med at han må ha bestemt seg en god stund før det. Nå i midten av mai har han ikke besluttet «noe som helst».

– Men hvis jeg skal være med i EM, må jeg gå for det ganske snart, sier Are Strandli.

Publisert: 20.05.20 kl. 09:58

