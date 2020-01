OMBUDET REAGERTE: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm kaller det at flere toppidrettsgymnas ikke vil delta i forskning om seksuell trakassering for «alarmerende». Foto: Therese Alice Sanne

Toppidrettsskoler snur etter refs av likestillingsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (59) reagerte da norske toppidrettsgymnas nektet å delta i forskning om seksuell trakassering. Fredag gjorde skolene helomvending.

Wang Toppidrett og Norges toppidrettsgymnas (NTG) bekrefter nå at de vil delta i det pågående forskningsprosjektetet i regi av Norges idrettshøgskole.

Der skal forekomsten av seksuell trakassering på norske toppidrettslinjer undersøkes.

«Etter drøftelser i skolenes sentralledelse er det besluttet at våre skoler skal delta i undersøkelsen. Dette til tross for at skolene våre nå er inne i en hektisk periode med fagfornyelsen» heter det i en felles uttalelse WANG og NTG har sendt til VG.

Det var på onsdag at VG fortalte hvordan den anerkjente professoren Jorunn Sundgot Borgen var frustrert fordi flere toppidrettsgymnas hevdet at det ikke var tid eller kapasitet for elevene til å svare på spørsmål i forbindelse med undersøkelsen.

Sundgot Borgen anslo at elevene ville måtte bruke en snau halvtime på å fylle ut et skjema.

I går, torsdag, kom likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm på banen.

Hun kalte det hele for «alarmerende». Norsk lov pålegger ifølge Bjurstrøm skolene å forebygge seksuell trakassering. Hun mener denne type risikokartlegging er et viktig verktøy for å oppfylle plikten.

– Det betyr ikke at de må gjennomføre akkurat dette. De kan for eksempel gjøre sine egne undersøkelser. Men dersom de får en sak om seksuell trakassering på skolen, så vil det ta seg dårlig ut om de ikke engang tok imot et tilbud om å kartlegge. Det er klokt av dem å bli med på dette, sa Bjurstrøm til VG.

– Dette er virkelig vel anvendt tids som bidrar til å oppfylle pliktene etter loven, og samtidig sørger for et godt læringsmiljø for elevene, la hun til.

– Hvorfor tror du ikke skolene ønsker å delta?

– Jeg vil ikke spekulere i begrunnelsen, utover at den fremstår som helt uforklarlig.

VG konfronterte deretter WANG og NTG med disse uttalelsene. Det var da de to skolene valgte å snu.

FORSKER: Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole. Foto: Frode Hansen, VG

«Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og WANG Toppidrett vil alltid være opptatt av elevenes velferd og trygghet. Derfor skal ikke seksuell trakassering forekomme på våre skoler. Gjennom skoleåret og våre rutiner med skolens involverte er det hvert år et særskilt fokus på uønsket seksuell adferd. Alle elever får informasjon om gjeldende retningslinjer for seksuell trakassering og varslingsrutiner» skriver skolene til VG.

De understreker at to NTG-skoler og én WANG-skole allerede hadde sagt ja til å delta.

Konfrontert med at skoleledelsene nå har snudd, så sier Jorunn Sundgot Borgen:

– Skolene får mange henvendelser og ledelsen må gjøre mange prioriteringer. Jeg har stor respekt for de prioriteringene de gjør. At de nå har ryddet plass til å gjennomføre undersøkelsen, er veldig gledelig. Først og fremst på vegne av utøverne/elevene. Denne forskningen vil gi viktige svar på forekomsten av trakassering, slik at vi kan iverksette forebyggende tiltak og måle effekten av disse.

Publisert: 24.01.20 kl. 15:41

