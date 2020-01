MÅ HA TUR: Anders Lundstrøm Wolden trener favoritten Indigo River i V75–2. Men han tror favoritten blir overflydd og må derfor ha litt flaks for å vinne. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Blir overflydd fra start

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Leangen.

Anders Olsbu

Oppdatert nå nettopp

Dagens banker

Stumne Fyr (V75-1) har vært meget bra og jakter sin tredje strake seier. Uten uhell bør han vinne igjen.

Dagens luring

Robin G.T. (V75-4) avsluttet fort etter sen åpning etter pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke umulig.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

V75-tips Leangen

V65-klaff Bergen ga 24 000

VGs travekspert, Anders Olsbu, prikket seks rette i V65-omgangen på Bergen Travpark i går, torsdag. Hans store V65-forslag på drøye 2100 kroner ga en utbetaling på drøye 24 000 kroner.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Motstanden er i tøffeste laget. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Gomnes Hans T./Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Holder veldig fin form og står spennende til. Er ikke av de raskeste i volten, men med bare tre hester på strek håper jeg på tidlig tet. Da skal de andre få slite. Det må selvsagt klaffe, men han er en av dem som kan vinne.

2 Storm Teddy/Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Holder veldig fin form, men møter tøff motstand. De er bra både de på strek og tillegg. Min favoritt er Stumne Fyr. Flere bra bak den. Er vi inne i nærheten av siste trippel, er det bra.

3 Aas Balder/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har fin fart i beina når alt stemmer. Gikk også flere fine løp på tampen av fjoråret. Men jeg synes motstanden er i tøffeste laget. En fin premie er bra.

2160 m

4 Kos Odin/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Var forkjølet i sine to siste starter og var unnskyldt. Er frisk igjen nå og trener fint. Men han møter en del bra. Vi satser på en innvendig reise til en bra premie.

5 Helle Spik/Boye Ølstøren

Jomar Blekkan: - Er det alltid litt enten-eller med. Har vunnet to av sine fire siste løp og blitt disket i de to andre. Monté eller sulky spiller ingen rolle. Det handler om å komme seg gjennom de første 100 meterne uten galopp. Gjør han det, er han av dem som kan vinne et slikt løp.

6 Rofstad Odin/Atle Solhus

Bjørn Garberg: - Var ikke seg selv sist. Etterpå fant vi ut han slet med bronkitt. Fikk derfor pause og behandling. Kjennes like fin ut nå som foran seiersløpet nest sist. Er god nok til å kjempe om seieren om det bare klaffer litt.

7 Raymon/Andre H. Stensen

Atle Solhus: - Er blitt gammel og lur og har ikke vært som best i de to løpene etter lang pause. En liten premie er bra slik løpet er.

8 Røyns Kasper/Ragnar Fremstad

Monika Fremstad: - Ser fin ut i trening etter pause, men har feil forutsetninger. Tøff motstand, tillegg og litt for lang distanse, er det samme som en premiesjanse.

9 Stumne Fyr/Ole Johan Østre

Merete Viksås: - Har gått tre kanonløp på rad og er i toppform. Har løst fint i volten før. Sporet er derfor en fordel. Kan vinne igjen, uten skjær i sjøen fra tillegg. Strekes.

10 Vesle Maia/Bård Humborstad

Bård Humborstad: - Gikk egentlig et kjempeløp i Bollnäs sist. Var femte-sjette i mål, men ble disket for tre galopper og dem tapte hun mye på. Sporet er ikke det beste. Ladder vi, kan vi bli hengende rundt første sving. Vi må komme oss ned i en rygg. Jeg tviler på seier herfra. Kan være tredje-fjerde med maks klaff.

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Indigo River/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Gikk et veldig bra løp til seier sist og er en 4-åring i fin utvikling. Har en riktig oppgave på papiret. Men han blir overflydd fra start, så det må løse seg. Gjør det først det, er vinnersjansen god.

2 Odd Special Girl/Simen B. Jessen

Simen B. Jessen: - Har gått to fine løp etter pause, har et bra spor og er rask fra start. Møter noen som er bra, men kan så mye selv, at jeg kommer til start med ambisjoner. Kan hevde seg i toppen både fra tet og rygg. En tidlig gardering.

3 Looking Sharp/Dag-Sveinung Dalen

Anne-Karin Rostad: - Har vi hatt på stallen en ukes tid og kjenner ikke hesten så veldig mye. Ikke annet enn at han gikk tre sterke løp før han kom til oss. Han skal være startrask, og jeg synes selskapet er riktig. Trippelaktuell og verdt en gardering.

4 Mim's Little Magic/J. E. Theodorsen

John Einar Theodorsen: - Tok en fortjent seier etter tidlig tet sist. Har hatt litt stang ut før det. Nå er motstanden tøffere, og jeg tror ikke vi kommer oss foran. Fornøyd med premie.

5 Pirlo/Boye Ølstøren

Vegard L. Wolden: - Gikk flere fine løp før han ikke presterte som best sist. Jeg er litt usikker på formen. Kusken får kjøre litt på sjanse i håp om en fin premie.

6 Federico/Inge Melby

Tor Arne Eggen: - Var ikke som best sist. Gikk fine løp før det. Har kapasitet som rekker en bit. Hardt å slå de beste, men kan snuse på en trippelplass med litt flyt.

7 Gregor B.R./Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Står vanskelig til mot gode hester. En fin premie er veldig bra.

8 Grand Commander/Tom Erik Solberg

Guri Grimsgård: - Har fine innsatser bak seg, men jeg kjenner ham ikke godt nok ennå. Han har ikke hatt den beste oppladningen og har fått et vanskelig spor. Et fint løp til premie er derfor målet.

9 Yesyesyes/Eirik Høitomt

Veronika Bugge: - Avsluttet voldsomt via fjerdespor rundt siste sving som sterk toer sist. Sporet er greit. Kommer han riktig til er han god nok til å kjempe høyt oppe igjen. Regnes som trippelaktuell og som en gardering.

10 Aqua Winner/Roar Walsøe

Roar Walsøe: - Var positiv sist, selv om det ikke ble premie. Kan rundt rekorden sist. Står sjanseartet til. Fornøyd med en bra premie.

11 Florentin/Tor Arne Eggen

Tor Arne Eggen: - Har vunnet tre strake på behagelig vis og blir stadig bedre. Nå trekker bakspor og en tøff konkurrent i førstespor ned. Får den teten kan det bli vanskelig. Men han går fine løp i rygg. Verdt en strek om favoritten garderes.

12 Kairos Forte/Guro Berg

Jomar Blekkan: - Var veldig positiv til seier for meg i Østersund rett før jul. Gikk bakfra da og må gå bakfra igjen. Men det er nok tøffere imot her. I utgangspunktet er det en fin premiesjanse, men han er kanskje ikke helt borte med maks klaff.

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Kiss Me/Thomas Mjøen

Dag-Sveinung Dalen: - Ledet fra start til mål fra samme spor sist. Jeg tror full distanse kontra sprint går bra, litt avhengig av hvordan løpet blir kjørt. En av dem som kan vinne.

2 New Yankee/Åsbjørn Tengsareid

3 R.M.G. Lady In Red/Tor Arne Eggen

Tor Arne Eggen: - Fikk en pause etter fjerdeplassen i et DNT-løp vunnet av Golden Dream M.E. i september. Tok tet da og fullførte fint en på bra tid. Har trent veldig fint og er så rask fra start at jeg klinker til for tet. Jeg er optimist. Hun er en av dem som kan vinne.

4 S.K.'s Iron Lady/Karl Ove Nordtømme

Karl Ove Nordtømme: - Avsluttet bra til seier sist. Hun er sterk, og det er på slutten hun gjør løpene. Vil derfor ha fordel av en sugen bane, som det fort kan bli. Møter noen bra, men er ikke sjanseløs. Skal vurderes om løpet garderes litt.

5 Take It Easy/Arve Sjoner

Veronika Bugge: - Gikk et bra løp for meg sist og er på vei opp formmessig. Har kapasitet til å hevde seg i et slikt løp. Verdt en gardering.

Har kapasitet til å hevde seg

6 Alcatraz/Ragnhild Bjørnbeth

Ragnhild Bjørnbeth: - Holder fin form, men møter gode hester. Kjører for en best mulig premie.

7 Gabor B.R./Eirik Høitomt

Veronika Bugge: - Går fine løp innimellom, men møter gode hester fra et sjanseartet spor. Premie er bra.

8 Feed My Soul/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Gikk et bra løp som toer etter galopp sist og har fin form. Men sporet trekker mye ned og motstanden er tøff. Fornøyd med premie.

9 Ciao Bella Vici/Dag-Sveinung Dalen

Boye Ølstøren: - Var med på en tøff åpning før vi krøp ned i en rygg til et snilt løp da jeg kjørte nest sist. Da ga hun seg vel tidlig. Må vise bedre for å kunne hente seg mer enn en premie.

10 Giorgio B.R./Atle Eggan

Atle Eggan: - Var bra til seier sist, etter å ha gått tre fine løp på rad som toer. Men jeg synes vi står vanskelig til her med gode hester foran. Fornøyd med en fin premie. Kan kanskje klare siste trippel med maks klaff.

11 Constitution/Arild Eggen

Vegard L. Wolden: - Holder fin form, men er uheldig med sporet. Mye skal klaffe herfra. En fin premie er i utgangspunktet målet, men han er god nok til å snuse på en trippelplass med maks klaff.

12 Locamotion/Tom Erik Solberg

Veronika Bugge: - Gikk et sterkt løp som toer fra dødens sist. Presset bitvis på lederen og viste form. Gjentar han den innsatsen kan nesten alt skje. Verdt en gardering.

V75–4

1640 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Fernando/Åsbjørn Tengsareid

Vegard L. Wolden: - Gikk et veldig bra løp på Bjerke sist, men ble sittende fast bak trøtte hester til slutt. Formen er på topp. Kusken får ladde det som går for å ta tet. Så får vi se hva som er skje. Avery og Bestbyarsenal er gode, men vi har ambisjoner om å kjempe om seieren.

2 Black Butan/Arild Eggen

John Einar Theodorsen: - Gikk fine løp før hjul og trener bra. Men sprint er ingen fordel, og han må ha fast bane for å kunne hevde seg. Premie er bra.

3 Marino D.V./Ivar Asphaug

Jomar Blekkan: - Holder veldig fin form og har fordel av sprint. Er så rask fra start at teten kan være innen rekkevidde fra dette sporet. Så får kusken avgjøre videre taktikk. Jeg synes han er en av dem som kan vinne. Strekes.

4 Bestbyarsenal/Magne Olsen

Magne Olsen: - Satt bom fast med alt igjen i svensk V75 sist. Vant to strake før det og er i toppform. Er ikke av de raskeste fra start, men jeg er ikke redd for å kjøre frem i dødens på et tidlig tidspunkt. Er god nok til å vinne selv derfra. Strekes.

5 Avery/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Var veldig god til seier fra tet på Momarken sist. Åpnet første 500 etter 1.11 og første 1000 etter 1.13 og vant på 1.13,7 på en ikke optimal bane. Jeg tror han tar teten lett igjen. Vinnersjanse.

6 Todays Shotgun/Ole Johan Østre

Tor Arne Eggen: - Gikk et bra løp sist. Ble kjørt til fra start og kom frem i dødens før han krøp ned i førstespor. Ble sittende fast over mål. Har formen på topp og har stor fordel av sprint. Det må selvsagt klaffe, men gjør det først det, er han trippelaktuell. Verdt en strek om løpet garderes.

7 Crimson Pirate/Ragnhild Bjørnbeth

Trude Kleveland: - Gikk et veldig bra løp sist. Ble sjenert til galopp i starten og tapte mye. Tok igjen feltet selv om det gikk 1.12 første 1000. Har et sjanseartet spor, men jeg håper han er med foran, om det klaffer litt.

8 Fux Pride/Inge Melby

Trude Kleveland: - Var sterk toer etter lusetempo foran første 1000 og full fart tilslutt. Han avsluttet veldig bra og er god nok til å hevde seg i toppen her. Men da må mye klaffe fra et krevende spor.

9 Robin G.T./Dag-Sveinung Dalen

Vegard L. Wolden: - Avsluttet voldsomt langt ute i banen til tredje sist. Må kjøres i rygg i det lengste. Blir det tempo foran og luken kommer tidlig på oppløpet, vil han speede voldsomt igjen. Kan vinne med maks klaff.

10 Midnight Moon/Torkil Steinshaug

Torkil Steinshaug: - Feilet seg vekk første gang ut etter lang pause sist. Han trener veldig fint og har fart nok i beina til å kunne hevde seg. Det er sporet i mot. Fornøyd med en fin premie herfra. Maks klaff kan være det samme som siste trippel.

11 Valley Ivan/John Einar Theodorsen

John E. Theodorsen: - Var positiv sist og virker å være på gang igjen. Men fra dette sporer på sprint, skal han få en fin reise i rygg, så får vi se hva som skjer. Er avhengig av fast bane. Fornøyd med en grei premie.

12 Armando Kievitshof/Boye Ølstøren

Tor Arne Eggen: - Er en gammel sliter som gjør sitt beste. Har tjent mye penger, men står vanskelig til. Premie som gjelder herfra.

BJØRN GARBERG: – Er god nok til å vinne et slikt løp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Tverdals Megalopp/Atle Eggan

Atle Eggan: - Går fine løp hele tiden og står litt spennende til. Men jeg frykter det kan bli vanskelig å holde unna for de beste på tilleggene. Men hun er sikret en fin reise. Kan være på trippelen med maks klaff.

2 Stormare/Jarle Morten Sørmo

Karl Ove Nordtømme: - Går fine løp hver gang uten å vinne. Har lært seg å åpne raskere enn før og kan fort få en fin reise. Han vinner nok ikke nå heller, men kan være på trippelen igjen med klaff.

3 Holene Stjernen/Odd Arne Kjøsnes

Geir Rygvik: - Har vunnet tre strake og holder toppform. Vant med krefter i behold fra tet i Østersund sist og kan 1.29 på en god dag. Har ambisjoner om å lede hele veien igjen. Strekes.

4 Ejo Tina/Åsbjørn Tengsareid

Marita Høyesveen: - Har blitt en helt annen hest etter at vi endret utstyret slik at hun får mer luft. Har gått flere fine løp i det siste. Men jeg ser det er mange bra med. Jeg er derfor fornøyd med en god premie.

2160 m

5 Odins Blessa/Karl Ove Nordtømme

Karl Ove Nordtømme: - Var god til seier sist, har gått fine løp lenge og er i form. Men hun må ha det på sin måte, som er ryggløp til det er 200 meter igjen. Da kan hun avslutte veldig raskt. Verdt en gardering.

6 Valle Gulla/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har gått to veldig gode løp på rad og er i flott form. Fullførte sterkt til fjerde sist, selv om hun sto vanskelig til mot gode hester. Har en fin oppgave på papiret her. Vi kommer til start som optimister.

7 Sæter Fia/Atle Solhus

Atle Solhus: - Har vært god de to siste gangene og tok en sterk seier sist. Ryggløp må til slik vi står til, så får vi se. Kanskje en liten trippelsjanse. Jeg tviler på en ny seier.

8 Odd Hera/Hilde Marie Østborg

Hilde Marie Østborg: - Er på vei mot finformen. Hektet hjul og galopperte sist. Var treer i mål og kunne vunnet uten det uhellet. Er god nok til å kjempe langt fremme i et slikt løp. Trippelaktuell og verdt vurdering ved litt bred gardering.

2180 m

9 Vill Jerven/Dag-Sveinung Dalen

Bjørn Garberg: - Ble det helt feil for på Bergsåker sist. Glem det løpet. Formen er fin, og han er god nok til å vinne et slikt løp. Men da tåles selvsagt ikke trafikktrøbbel fra doble tillegg.

10 Fantom/Arve Sjoner

Mats Djuse: - Så jeg gå et bra løp i Sverige sist. Kom ut etter en liten pause da og hever seg alltid med tette starter. Full distanse er en fordel. Han tåler å gjøre en del selv. Vanskelig å sette ham inn mot de norske, men han vil nok ikke gjøre seg bort.

11 Ruskeli Scott/Karl Einar Stubsjøen

Karl Einar Stubsjøen: - Er vi veldig usikre på formen til. Jeg synes også han står vanskelig til. Fornøyd med premie.

12 Theodor/Boye Ølstøren

John Einar Theodorsen: - Har gått fine løp i det siste og var sterk toer sist. Men han er ikke av de letteste å kjøre. Jeg tviler på seier herfra. Fornøyd med en fin premie.

13 Mireldine/Rakel Krabseth

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et løp på det jevne, da jeg kjørte sist. Står vanskelig til mot gode hester. Det er en premie som gjelder.

14 Ros Son/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Gikk et bra løp etter galopp sist han var på Leangen. Var også god de siste gangene før jul. Motstandsmessig har han et fint løp, men han varierer litt i prestasjonene. En fin premie er bra. Siste trippel er nok maks.

15 Alm Faks Hannibal/Tom Erik Solberg

Bjørn Garberg: - Galopperte umotivert utvendig for leder sist og ville vært toer feilfritt. Formen er fin, men jeg tror det blir vanskelig med seier herfra. Kanskje trippelaktuell med klaff.

TROND ANDERSSEN: – Har et helt riktig løp på papiret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140m (auto) – Start kl. 16.50

1 Acers Fantasy/Atle Solhus

Atle Solhus: - Var uheldig da hun ble nedkjørt til galopp i første sving sist. Ville sittet i en fin, utvendig posisjon uten og kunne kjempet om seieren. Er hardt ute, men er rask fra start. Jeg kjører for tet. Ikke helt sjanseløst om hun gjør det hun kan. Outsider.

2 Likeawalkinthepark/Dag-S. Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp som treer sist og er i form. Møter noen i tøffeste laget med tanke på seier, men får han et optimalt løp med luke til slutt, henter han seg en fin premie. Snuser kanskje på siste trippelplass.

3 Danny Delight/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Var veldig bra som treer i tøft selskap sist og er bra på sitt beste. Men han må ha ryggløp i det lengste og møter tøft selskap. Får vi det rette løpet, kan vi få en bra premie. Kan kanskje også snuse på siste trippel i et maksløp.

4 My Name Is Prince/Tom Erik Solberg

Bjørn Garberg: - Var god til seier sist og er så rask fra star at jeg tror han kan sitte i tet direkte. Møter flere bra i et litt åpent løp, men er av dem som skal strekes tidlig.

5 Bruno Marsh/Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Er best når han får være med foran på direkten. Det kan han få herfra, avhengig av hvor mange vi kan ta oss forbi på startsiden. Møter uansett for mange bra med tanke på noe mer enn en premie.

6 Barbarian Division/J. Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Var uheldig og galopperte ved et uhell på Bjerke sist. Formen er fin. Møter noen litt for gode som riktignok står i dårligere spor. Er derfor trippelaktuell om det løser seg til hans fordel.

7 Crazy Victor/Inge Melby

Dag-Sveinung Dalen: - Var flink treer sist og har formen inne. Men sporet gjør det vel sjanseartet med tøffe konkurrenter bak. Først og fremst en bra premiesjanse.

8 Master De Pan/Boye Ølstøren

Boye Ølstøren: - Var skikkelig god til seier første gang ut etter lang pause sist. Han bestemmer litt selv og vil fremover direkte. Sporet er derfor ikke det beste. Men holder han seg bare litt rolig samtidig som det løser seg, er han god nok. En tidlig gardering.

9 Roi Du Monde/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var veldig god til seier nest sist. Ikke fullklaff sist. Har et helt riktig løp på papiret, men det må løse seg fra baksporet. Uansett en tidlig strek.

10 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Kjentes, ifølge kusken, strålende ut etter galopp sist. Er i flott form, men det har vært litt stang ut de siste gangene. Er god nok på kapasitet og form, men det må løse seg. Strekes på fire-fem hester.

11 Chef Superb/Ivar Asphaug

Jomar Blekkan: - Bekreftet form med å vinne sist. Står litt sjanseartet til nå, men motstanden er ikke verre enn at han kan dukke opp i striden om det løser seg. Trippelaktuell og verdt en strek på noen hester.

12 Synjo Danseuse/Roar Walsøe

Roar Walsøe: - Holder fin form og har alltid tunge avslutninger å by på. Men fra dette sporet er vi helt avhengige av jevnt, høyt tempo foran. Får vi det kan han ta mange til slutt. Verdt en strek på fire-fem hester.

KRISTINE KVASNES: – Kommer ut i et vidåpent løp. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75–7

2140 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Mine/Eirik Høitomt

Hovel Helmen: - Ble det helt feil for sist med tøft tempo, mye dødens og sporskifter. Har tatt løpet fint og har en spennende oppgave her. Jeg ønsker meg rygg i det lengste. Klaffer det med luke i tide, er hun god nok. En feilfri Pave Faks blir vond å slå. En gardering rett bak ham.

2 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Ble kjørt innvendig i tøft V75-lag sist og avsluttet veldig bra da lukene kom til slutt. Formen er fin, og jeg synes hun står spennende til. Blir millionær om hun henter seg en liten premie. Vi har ambisjoner om mer. Verdt en gardering.

3 Villmira/Thomas Mjøen

Thomas Mjøen: - Var jeg godt fornøyd med på Bjerke sist lørdag. Vi måtte gå via fjerdespor rundt siste sving og fikk for langt frem. Står gunstigere til nå, men jeg tviler på om hun har fart nok i beina til noe mer enn en bra premie. Jeg blir overrasket om vi er på trippelen.

4 Arvesølv/Ole Johan Østre

Merete Viksås: - Har ikke hatt marginene helt på sin side i det siste. Målet er at hun skal bli millionær, men jeg har et håp om å se henne i tet, som på Bjerke tredje sist. Da holdt hun bra til tredje. Jeg synes ikke løpet er verre enn at hun skal regnes.

5 Snonsøy Elda/Ragnhild Bjørnbeth

2160 m

6 Bokli Teddy/Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Går gode løp hver gang og er i form. Kommer ut i et veldig åpent løp der Pave Faks skiller seg ut på kapasitet. Han vinner nok om han unngår galoppen. I motsatt fall kan alt skje. Regnes som en av mange bak favoritten.

7 Stumne Scott/Tom Erik Solberg

Merete Viksås: - Er god nok i dette feltet, men må få løpet sitt i rygg i det lengste. Får han det og luken kommer midt på oppløpet, kan han avslutte fryktelig fort. Håper han kjemper helt i toppen og at han blir millionær. Mangler knappe 4000 kroner på det.

8 Tante Ragnhild/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har jeg ikke kjørt på en stund, men har sett henne gjøre fine innsatser i det siste. Kommer ut i et vidåpent løp. En av flere som regnes med trippelsjanse.

9 Jardar/Arne Nilsen

Arne Nilsen: - Avsluttet veldig bra til en fin premie i svensk V75 sist. Kommer ut i et veldig åpent løp og er ikke dårligere enn resten. Har han dagen, kan han kjempe i toppen. Verdt en gardering.

2180 m

10 Will Prinsen/Åsbjørn Tengsareid

Vegard L. Wolden: - Har et bra løp på papiret, men er litt outsiderbetont etter å ha fått ett løp i kroppen etter pause. Skal kjøres i gang igjen. Jeg ligger lavt med tanke på noe mer enn en fin premie.

11 Tin Balder/Joakim Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Har form bedre enn raden, men har galoppert seg bort noen ganger i det siste. Kan være en liten luring i et feilfritt løp i et åpent lag.

12 Pave Faks/Dag-Sveinung Dalen

John Mogset: - Kommer ut etter pause med gode treningsjobb i kroppen. Det er lenge siden jeg har fått trent ham så bra sammenhengende. Møter derfor vel forberedt og er god nok til å kjempe om seieren feilfritt. Det står noen hopper på strek som kan bli vanskelig å hente inn. Kusken får kjøre tidlig frem. En stor outsider som må strekes.

