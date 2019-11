«Team Solberg» blir TV-serie: – Heftig action

Til våren kan tv-seerne få et innblikk i livet til enda en norsk idrettsfamilie når Petter, Pernilla og Oliver Solberg følges i tv-serien «Team Solberg».

Nå nettopp

– Vi har jo ikke sett noen ting av det som er filmet, så vi er veldig spent på hvordan det blir. Vi har jo ingen aning om hvordan det vil se ut til slutt, sier Pernilla Solberg på telefon til VG.

Våren 2020 får motorsport-familien Petter, Oliver og Pernilla Solberg sin egen TV-serie på TV Norge.

les også Petter Solberg legger opp som VM-fører

Der vil et kamerateam følge familien gjennom den spesielle 2019-sesongen som ender med VM-runden i Wales der pappa Petter tar farvel med rallysirkuset og sønnen Oliver får sin debut.

– Du får se de harde diskusjonene, hvordan vi jobber og hva som skjer når man havner i problemer i en sport med heftig action hvor kanskje ikke alt skulle vært på kamera, sier Petter Solberg.

– Men vi vil veldig gjerne at folk skal få se realiteten i det vi gjør og den perfeksjonismen i alt vi legger ned av innsats.

les også Oliver Solberg (17) vant EM-løp: – Jeg er ikke gammel nok til å kjøre mer i EM

Har fulgt familien siden 2018

«I serien Team Solberg er det familien som står i sentrum. Det er mamma Pernilla som har kontroll på det meste. Som sjef for et stort rallyteam, som inkluderer ektemann og sønn, må hun konstant balansere mellom rollene som mor, kjæreste og sjef», skriver Discovery Networks om serien.

– Petter Solberg er en ekte norsk rallylegende. Nå får vi endelig et innblikk i den hektiske familiehverdagen, hvor alt handler om bil, motor, og det å bli et tidel raskere. Petter overlater nå kjørehanskene til sønnen Oliver, og vi får være med på avslutningen av en legendarisk karriere samt begynnelsen av en som kanskje blir enda større, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

FÅR EGEN TV-SERIE: Til våren kan det norske folk følge livet til Pernilla, Oliver og Petter Solberg i tv-serien «Team Solberg» på TV Norge. Her avbildet under premieren til dokumentaren om Oliver i februar 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

les også Da Petter Solberg skrev motor-historie

Mor Pernilla beskriver serien som en slags oppfølger til dokumentaren om Oliver Solberg, «Born2Drive», som kom ut i februar i år.

Teamet som lagde dokumentaren har fulgt Oliver dedikert siden 2017 og deretter hele familien fra sommeren 2018.

– Jeg er jo vant til et kamerateam fra dokumentaren, men det ble litt mer avslappende for meg når de hadde to andre å følge med på også. Det var litt deilig sånn sett, men jeg tror det var litt tøffere for mamma og pappa i starten, sier Oliver.

Positivt overrasket: – Imponerende hvordan de jobbet

Petter sier han ved flere anledninger har takket nei til lignende prosjekter, men at han ble positivt overrasket etter å ha takket ja denne gangen.

– Det var veldig imponerende hvordan de jobbet og vi opplevde at det ikke tok så mye tid og energi fra oss å ha et team hengende etter oss, sier 45-åringen.

les også Petter Solberg: – Jeg var fryktelig redd for å bli blind

Navnet på serien gir fort assosiasjoner til NRK-serien «Team Ingebrigtsen» som følger friidrettsfamilien Ingebrigtsen fra Sandnes i deres toppidrettssatsing.

Familien er enig i at det er likheter mellom de to seriene.

– Det er jo mye action hos oss og vi reiser verden rundt hver eneste uke, sier Petter.

– Det har vært et spesielt år som vi synes er fint å få vist frem. Avslutningen på min karriere med «farvel-touren» og Olivers debut som en «up and coming»-fører.

Publisert: 20.11.19 kl. 09:06

Mer om