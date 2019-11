BLIR TRE: Melina Magulas og Eirik Myhr Nossum blir foreldre i mai. Her er de sammen i skiforbundets lokaler på Ullevaal forrige uke. Foto: Frode Hansen/VG

Gull-trener Nossum blir pappa

Eirik Myhr Nossum (33) og kona Melina Magulas (34) blir foreldre rett etter at skisesongen er over.

Det er bare halvannen uke til nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Men like før en ny sesong starter har Nossum store nyheter å by på. Han og kona skal bli tre. Og timingen er god. Han rekker å bli ferdig med den kommende sesongen først.

– Det er termin i starten av mai. Så jeg har brukbart med tid etter sesongen til å glede meg, sier Nossum til VG.

De giftet seg for drøyt fire år siden i Hellas. Paret er cirka tre måneder på vei i svangerskapet.

33-åringen delte dette innlegget på Instagram søndag:

Dermed blir det ekstra hektisk for Nossum, som har rundt 200 reisedøgn i året, neste sesong med VM i Oberstdorf. Mesterskapet starter 23. februar 2021. Men det har han ikke begynt å tenke så mye på ennå.

– Det er folk på laget som har blitt verdensmester selv om de har vært foreldre, så jeg tenker dette skal gå fint, sier Nossum og sikter til tobarnspappa Martin Johnsrud Sundby som ble verdensmester på 15-kilometeren i Seefeld sist vinter, før han legger til:

– Det krever litt planlegging og logistikk er jeg sikker på.

Nossum opplevde historiske jubeldager under VM i Seefeld. I sitt første år som hovedtrener for allroundlaget ble det seks gull av seks mulige (to på sprint).

Denne sesongen er det ikke mesterskap, men to store tourer, først Tour de Ski så nyvinningen Ski Tour 2020 som går i Sverige og Norge i februar.

Magulas er halvt gresk og har representert Hellas i ski-VM. Hun har en drøm om å delta i OL i Beijing i 2022. Nå er hun i gang med en doktorgrad hvor hun forsker på konsekvenser av stillesitting ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole.

Landslagsherrene er nå samlet på Sjusjøen til en siste finpuss før sesongåpningen.

Verdenscupen starter i Finland 29. november.

