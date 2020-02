SKADEPLAGET: Norges OL-mester og verdensmester Håvard Lorentzen har vært plaget av en vond hofte denne sesongen. Han er imidlertid medaljehåp på 1000 meter i distanse-VM denne uken. Bildet er fra EM for en måned siden, da han tok 8. plass. Foto: Peter Dejong / AP

Eksperter forklarer skøyte-nedturen: Bom-trening og manglende samarbeid

Ekspertene peker på trenings-bom, manglende samarbeid og for mye reising som årsaker til Norges skøyte-nedtur foran distanse-VM denne uken og sprint- og allround-VM på Hamar om drøyt to uker.

– Det er veldig sammensatt, svarer Even Wetten på hvordan det kan ha seg at skøytelandslagets herreløpere for to år siden var verdens beste – til at de denne sesongen stort sett har strevd med å unngå degradering til verdenscupens B-gruppe.

Norges tidligere verdensmester på 1000 meter og nåværende kommentator for skøyterettighethaver Viasat, peker imidlertid i likhet med tre andre eksperter – tidligere landslagsløper og Viasat-ekspert Mikael Flygind Larsen, tidligere landslagstrener Jarle Pedersen og nåværende sportssjef Lasse Sætre – på tre-fire årsaker til nedturen.

Allrounderne under trener Bjarne Rykkje og sprinterne under trener Jeremy Wotherspoon har bommet på treningsopplegget. Det har ikke vært styrt godt nok med hensyn til intensitet. Det vil si «hardt» og «ikke hardt».

– Én av tingene er å trene i rett «bås». Det gjelder å være skarp til øktene som skal være av høy kvalitet. Der er det et stort potensial for forbedring. Løpergruppen må bli bedre på det, sier og bekrefter skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

Fire medaljesjanser i distanse-VM Distanse-VM i Salt Lake City 13. til 16. februar: Sverre Lunde Pedersen vant 5000 meter i distanse-VM i Inzell for ett år siden. I OL 2018 tok han bronsemedaljen på 5000 meter og ledet Norge til gull på lagtempo. Et feilskjær i svingen fratok ham etter alt å dømme en medalje på 1500 meter. Håvard Lorentzen tok sølvmedaljen på 500 meter i distanse-VM i fjor, etter å ha vunnet OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang - samt sprint-VM i Kina 2018. Sverre Lunde Pedersen bør kunne være med i medaljekampen på 5000 meter distanse-VM i Salt Lake torsdag. På lagtempo er Nederland stor favoritt, foran Russland – og Norge? Håvard Lorentzen tok 5. plass på 1000 meter i verdenscupen i Calgary sist helg. Han kan være i stand til å ta medalje på den lengste sprintdistansen i Salt Lake. På 500 meter er han foreløpig for «treg» fra start og frem til 100-meterpassering. Norge tok sølv på lagsprint i EM i Heerenveen i januar, bak VM-favoritt Russland. Med Håvard Lorentzen i stigende form, er de med i medaljekampen i distanse-VM i Salt Lake torsdag kveld norsk tid. PS! Allround- og sprint-VM går i Vikingskipet på Hamar fra 28. februar til 1. mars.

– Lever du som omstreifer og trener mye på samling, kan det fort bli litt «soft» alene på hjemmebane, sier Even Wetten om samme sak.

Mikael Flygind Larsen viser til at de norske løperne var pigge i testløp før sesongstart. Det kan tyde på at de kjørte på for hardt for tidlig.

Jarle Pedersen (64) refererer til et fersk treningfeilskjær. Etter en lovende 5000 meter i EM i Heerenveen 10. til 12. januar (6. plass, 4. plass på 1500 m), var det ventet at hans sønn og regjerende verdensmester på distansen, Sverre Lunde Pedersen, skulle leve opp til den i verdenscupen i Calgary sist lørdag. Han endte på 12. plass, syv sekunder bak kanadiske Graeme Fish på 3. plass.

– De bommet nok litt (på treningen) i Salt Lake forrige mandag og tirsdag med tanke på det som skjedde med allroundløperne i Calgary. Ut fra det, tror jeg Sverre (Lunde Pedersen) vil gå en god del bedre i Salt Lake (distanse-VM) enn i Calgary, sier Jarle Pedersen.

Han tilføyer at allround og sprintlandslagene har to forskjellige opplegg, og at det derfor blir for «enkelt» å skylde på treningen som grunn til at Norge har havnet i skyggen. Samtidig er Jarle Pedersen klar på at allround og sprintlandslaget burde reist og trent mye mer sammen.

– Det har jeg sagt fra om flere ganger. De har ikke utnyttet hverandres kompetanse godt nok. Jeg har ofte stusset over at de (sprint og allround) har reist til forskjellige steder til forskjellige tider, sier Jarle Pedersen.

– Og så reiser de alt for mye. Spesielt før sesongstart. Det kommer av at de har for dårlige lokaliteter hjemme, i motsetning til for eksempel nederlenderne. Reisedager er ikke hviledager. Det er en belastning, understreker den tidligere landslagssjefen (2009–2014).

I den forbindelse: Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen pådro seg langvarige skader i en sykkelkrasj i Inzell i september, OL-gull og -sølvvinner Håvard Lorentzen har vært plaget av en vond hofte hele sesongen, OL-gullvinner (lagtempo) Sindre Henriksen har slitt med en vond ankel.

Sportssjef Lasse Sætre sier at han «pusher på» trenerne Bjarne Rykkje og Jeremy Wotherspoon når det gjelder å slå seg sammen. Til nå har samarbeid vært fraværende fordi de to har hatt ulik «filosofi» angående hvor det er best å være.

– Jeg tror felles team ville være en styrke. Vi har snakket mye om det nå, etter at det begynte å lugge, sier Lasse Sætre.

OL-bronsevinneren på 10.000 meter fra Salt Lake 2002 sier også at de har pratet om reisebelastningen. Han påpeker at skøytelandslagene foran suksess-OL 2018 hadde base i Stavanger.

Ekspertene påpeker at det fins norske skøyteløpere som har vist fremgang internasjonalt denne sesongen. Felles for dem er at de har stått utenfor landslagenes treningregime.

