Fra advarsel til åtte års dopingutestengelse: En gigantisk vekker

Saken mot Sun Yang kan være nær det ultimate eksempelet på et av de dypeste problemene i internasjonal idrett.

Ekstreme mengder prestisje fra mange hold – er lagt ned i saken mot et av de største navnene i internasjonal svømming. Sun Yang har en medaljefangst det tar lang tid å lese opp, men den blir ikke forlenget med det første, for å si det forsiktig.

I en alder av 28 år er tvert imot karrieren i praksis over, etter at kineseren er idømt hele åtte års utestengelse av idrettens høyeste juridiske organ (CAS). Det er interessant på flere rekke plan.

Noe av det mest slående er kontrastene rundt kommende konkurranseforhold i bassenget, med de implikasjoner det medfører å være med eller uten Sun Yang til start, avhengig av hvem som har sagt sitt i denne saken.

Internasjonale særforbund har som primæroppgave å skape blest om sporten sin. Med et positivt image, gladsaker i mediene og store profiler som lykkes, vil det være lettere å dyrke de forlokkende sidene ved svømming. Men i hvilken grad kan vi da stole på at kontrollfunksjonen, der også internasjonale særforbund er tillagt en sentral funksjon, utøves med tilstrekkelig iver?

Yang har tidligere utestengt i en kortere periode, men den aktuelle saken dreier seg om et forhold fra september 2018. Da ble det bråk rundt en dopingkontroll hjemme hos ham, som skal ha endt med at en prøve ble knust med en hammer. Fra Yangs side ble det reist kraftige innvendinger mot påståtte formaliafeil, og antidopingpanelet til Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) valgte å ikke sanksjonere overfor svømmeren.

Han fikk være med i VM i fjor og fortsatt innsankingen, noe som førte til et voldsomt oppstyr, da konkurrenten Duncan Scott ikke ville dele podiet med Yang.

Scott hadde åpenbart all grunn til å reagere, gitt hvordan saken har endt. Verdens antidopingbyrå (WADA) anket nemlig, og voldgiftsrettens konklusjon er sammenfallende med det strengeste alternativet som var i spill. I en tid der også institusjonen CAS tidvis er blitt problematisert, er det i alle fall ingenting som tyder på at voldgiftsretten har vært skyggeredd i denne saken, som også ble en prøvestein for den nye praksisen med åpne høringer.

Fortsatt er ikke den detaljerte dommen kjent, slik at vi ikke kjenner detaljene rundt vurderingene som endte med en så streng dom.

Men vi vet at dommerpanelet – bestående av italienske Franco Frattini, belgisk-britiske Romano F. Subiotto og britiske Philippe Sands – var samstemte i at dopingreglene ble brutt da testen ikke ble gjennomført.

CAS kommer til at Yang-leiren ikke hadde godtgjort noen akseptabel grunn til å ødelegge en prøve og unndra seg kontrollen. Et av spørsmålene som nå bør reises med ytterligere styrke, er systemproblemet med potensielle interessekonflikter for de internasjonale forbundene. Uavhengighet i antidopingarbeidet er en grunnleggende forutsetning for troverdighet, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på problemene som skapes med dagens ordninger.

En kraftigere kontrast enn det denne saken medfører, der alt hadde vært annerledes om den ikke var blitt anket, er det vrient å se for seg.

Når alt dette er sagt, skal hardt kritiserte WADA samtidig ha ros for at de stod løpet ut i denne konkrete saken. Uten at det reduserer behovet for å diskutere hvordan også Verdens antidopingbyrå trenger mer avstand fra idretten.

