I FOKUS: Magnus Carlsen fotografert i Tata Steel Chess, den eneste superturneringen som har blitt arrangert i 2020. Foto: ALINA L’AMI

Magnus Carlsen går på nett: 2,5 mill. i premier

Alle de store sjakk-turneringene er utsatt, men nå skal Magnus Carlsen (29) arrangere en turnering med verdenstopper. På nett.

Premiepotten er intet mindre en 250 000 dollar, som med dagens kurs er godt over 2,5 mill. kroner.

– Han har hentet åtte kule spillere, inkludert seg selv, sier Espen Agdestein - og legger til at dette er første gang verdens beste spillere møtes online.

Turneringen skal overføres på nettsiden chess24.com, som Carlsen er medeier i gjennom selskapet Play Magnus. Det er foreløpig ikke kjent hvem de syv andre spillerne blir.

– Sjakk er enestående i sports-verden etter som trekkene er de samme uansett om de gjøres på et bord eller på en dataskjerm, sier Carlsen selv i en pressemelding.

– Dette er et historisk øyeblikk for sjakk, og etter som det er mulig å spille toppsjakk online, så har vi ikke bare muligheten, men også et ansvar overfor spillere og fans rundt i verden, når det ikke er annen konkurransesport som foregår.

Verdensmesterens turnering har fått navnet «The Magnus Carlsen Invitational» og skal vare i to uker. Det er korte partier og mye action, ifølge pressemeldingen.

Turneringen starter helgen etter påske - den 18. april.

Hva med muligheten for juks? Espen Agdestein svarer:

– Det er filmkameraer som følger spillerne, det er 15 minutters partier, og vi har en «anti-cheating»-teknologi. Og det er ikke på dette nivået det er problemer med juksing.

Publisert: 02.04.20 kl. 13:00

