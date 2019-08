FORANDRET: B.R.U.T.E vil ikke være like sterk lenger. Foto: Epic Games

Endelig kommer det endringer i Fortnite til roboten B.R.U.T.E

Etter klagestorm på sosiale medier gjør Epic Games endringer til den upopulære roboten B.R.U.T.E.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Sesong X og den nye roboten har knapt vært ute et par uker og allerede kommer det endringer. Misnøyen har nemlig vært stor blant spillerbasen, spesielt over roboten B.R.U.T.E, som kan kontrolleres av opp til to spillere.

Se liste over endringer nederst i artikkelen.

Ble lagt til så flere spillere kunne vinne

Tidligere i august gikk de som arbeider med spillet ut og forsvarte roboten, etter at en hashtag kalt «RemoveTheMech» startet å sirkulere på twitter. I et åpent innlegg på spillets nettsted, skrev utviklerne at en del av deres oppdrag var å tilføre spetakkel og underholdning til spillet.

– B.R.U.T.E ble lagt til i starten av sesong X med tanke på dette oppdraget. Siden da har vi sett spillere som tidligere har slitt med å få elimineringer få flere, mens antallet elimineringer av mer erfarne spillere har vært stødig, skriver utviklerne.

Foto: Epic Games.

Trakk seg fra turnering med 3.5 millioner kroner

Selv om antallet elimineringer gjort av B.R.U.T.E ikke har vært overveldende, har spillerbasen sett seg lei av hvor ubalanserte robotene er. Senest i går trakk en av spillets kommentatorer seg fra en turnering med 3.5 millioner kroner på grunn av robotene.

– Jeg kan ikke finne en eneste person som liker disse, sa den kjente Fornite-streameren Jack «CourageJD» Dunlop under streamen.

Endringer

Satt ned maksantallet raketter som kan skytes av B.R.U.T.E på en gang fra ti til seks.

Satt ned skytehastigheten til B.R.U.T.Es raketter med 56%.

Satt ned radiusen til B.R.U.T.Es rakett eksplosjoner med 42%.

Økt cooldown på dash fra tre sekunder til fem sekunder.

Satt ned hastigheten man får av å bruke boost mens man er i luften med 33%.

B.R.U.T.E gir ikke lenger materiale til spilleren som kjører og passasjeren når de hopper og går gjennom omgivelsene. (Dette vil ikke bli lagt til med en gang, sier Epic, men etter de andre endringene)

Satt ned kostnad av materiale for å bruke gunner’s overshield fra 200 til 75.

Robotens HP økt fra 1000 til 1250.

Publisert: 23.08.19 kl. 15:01