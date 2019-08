LYKKELIGE: Vintersport-paret P.K. Subban og Lindsey Vonn har tatt forholdet til neste steg. Her under en filmpremiere i juli. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Lindsey Vonn og P.K. Subban er forlovet

Den tidligere alpin-stjernen har sagt ja til hockeykjæresten P.K. Subban.

Nå nettopp

Fredag ble det kjent at den amerikanske OL-medaljevinneren Lindsey Vonn (34) og den kanadiske NHL-proffen P.K. Subban (30) har forlovet seg.

I et intervju med Vogue forteller Subban at han kjøpte ringen – en grønn smaragd – for en uke siden, før han dro hjem og fridde, med Vonns tre hunder tilstede.

Fridde hjemme med hundene

Vonn forteller at hun først ikke kunne tro hva som skjedde da kjæresten gikk ned på kne.

– Vi hadde aldri snakket om det, eller sett på ringer. Men han ga meg et smaragdsmykke til jul, og jeg elsket det. Så jeg ville ikke byttet ut ringen i det hele tatt, sier hun til Vogue.

Paret forteller videre at de er opptatt med flytteplaner, og at de derfor ikke vil stresse med å sette en bryllupsdato ennå.

– Vi har det ikke travelt, sier Vonn.

Vintersportstjerner

Vonn avsluttet alpin-karrieren tidligere i år. Hun kunne da se tilbake på åtte VM-medaljer, tre OL-medaljer, 82 verdenscupseiere og 137 pallplasser.

– Kroppen min lar meg ikke gjøre det jeg vet jeg må gjøre for å vinne renn. Det er ikke et gir til. Nå er jeg bare veldig glad og takknemlig for en bronsemedalje her i dag, sa Lindsey Vonn etter det siste rennet i februar.

Subban er på sin side fortsatt aktiv i NHL, hvor han nå spiller for New Jersey Devils. Også han har tatt OL-gull, med det kanadiske landslaget i Sotsji i 2014.

Ifølge Vogue møttes paret på et sportshow i regi av Nickelodeon for to år siden.

Publisert: 24.08.19 kl. 03:47

