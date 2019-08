VERDENSMESTER: Olav Lundanes har løpt i mål og ligger ved siden av Jakob (9 måneder) og samboer Ida Marie Næss Bjørgul og lar følelsene få fritt utløp. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Verdensmesteren: – Føler størst press overfor familien

SPYDEBERG (VG) Olav Lundanes (31) stormet i mål til sitt fjerde strake VM-gull på langdistanse - og ble liggende ved siden av familien og gråte av glede.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Lille Jakob (9 måneder) og Ida Marie Næss Bjørgul får en stor del av æren for at Ålesund-karen tok sitt niende VM-gull totalt. Og fikk en kanonstart på o-VM i Østfold.

– Det er de som har ofret for å hjelpe meg. Det er dem jeg føler størst press overfor, sier Lundanes til VG.

– Vi flyttet på hytta i sommer. Han har vært for seg selv. Vi måtte gjøre det for at det skulle funke. Og nå har han allerede ett gull i boks, sier Ida Marie Næss Bjørgul, mens Jakob sitter på armen og begynner å bli litt lei av oppstyret på Mørk Golfbane, der VM-arenaen ligger.

Lundanes lot tårene trille - men det så ikke helt ut som det var:

– Det var ikke bare tårer, jeg fikk også slått det høyre øyet. Så det så verre ut enn det var, smiler han.

Det var lenge en spennende tvekamp mellom veteranen Lundanes og kometen Kasper Fosser (20), men på slutten var de gamle eldst. Det endte med knusende seier til Olav Lundanes.

– Han har uttalt at målet er tre gull. Jeg har ikke helt hatt troen på det, men nå har han allerede ett gull inne, sier Ida Marie Næss Bjørgul.

DOBBELTSEIER: Kasper Fosser og Olav Lundanes sørget for en pangstart på o-VM i Østfold. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Drømmen om tre gull lever, men det kommer til å bli tøft. Det er mange som kommer til å være revansjesugne til mellomdistansen fredag, sier Lundanes.

– Jeg skal gi alt fredag, så får vi se hvor langt det rekker.

Hemings Kasper Fosser (20) sørget altså for norsk dobbeltseier. Etter å ha ryddet skogen med konkurrentene under junior-VM, ble Fosser tatt ut til senior-VM - attpåtil på langdistansen. Lundanes mener at Fosser har vist vei for landslaget fram mot mesterskapet. At det ga dem en vekker.

Norske VM-vinnere langdistanse: * 1966: Åge Hadler * 1970: Stig Berge * 1972: Hadler * 1976: Egil Johansen * 1978: Johansen * 1979: Øyvin Thon * 1981: Thon * 1983: Morten Berglia * 1989: Petter Thoresen * 1997: Thoresen * 1999: Bjørnar Valstad * 2001: Jørgen Rostrup * 2004: Valstad * 2010: Olav Lundanes * 2012: Lundanes * 2016: Lundanes * 2017: Lundanes * 2018: Lundanes * 2019: Lundanes Vis mer

Bestefar Per Fosser ga Oslo-gutten en god klem etter løpet.

– Det er ham jeg har å takke, sier 20-åringen.

– Jeg tok med Kasper ut på orienteringsløp fra han var ganske liten. I begynnelsen var det bare moro, men så ble han så glad i orientering, sier Per Fosser, som selv ble verdensmester i stafett i 1970.

– Kasper kjenner terrenget her godt. Jeg er selv opprinnelig fra Østfold og har tatt ham med til mange løp her.

Publisert: 15.08.19 kl. 07:07

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post