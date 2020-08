UTSLÅTT: Kurt Maflin klarte ikke å hente inn Joshua McGills forsprang. Foto: Nigel French / PA Wire

Maflins VM-eventyr over – slått ut i kvartfinalen

(Anthony McGill – Kurt Maflin 3–4, 13–10 sammenlagt) Kurt Maflin kjempet heorisk, men klarte ikke å slå tilbake fra et svært vanskelig utgangspunkt. Anthony McGill tok seg videre i VM på nordmannens bekostning.

Nå nettopp

«It’s not over, time to dig deep», skrev norsk-britiske Kurt Maflin på Twitter før tirsdag kvelds avgjørende sesjon i snooker-VM.

37-åringen har imponert stort gjennom årets verdensmesterskap, og øynet håp om semifinale tross et utfordrende utgangspunkt.

Nordmannen fikk nemlig en katastrofal start på kvartfinalen med 1–7-tap i første sesjon. Tirsdag ettermiddag hentet han seg inn igjen med 5–3-seier, men med 6–10 sammenlagt tydet alt på at det var motstander Anthony McGill som skulle gå seirende ut av duellen.

Snookerlegenden Jimmy White (58), som er ekspert hos Eurosport, ga likevel Maflin en sjanse.

– I forrige sesjon kom Maflin ut med det samme fokuset som i åttedelsfinalen mot John Higgins. Jeg hadde ikke blitt overrasket om han vant, uttalte White.

I kvartfinalen er det førstemann til 13 over 25 partier som gjelder. Det betydde at Maflin måtte vinne syv av de ni siste partiene tirsdag kveld. Det klarte han derimot ikke, og dermed stoppet VM-eventyret for snookerspilleren som forlot England i 2003 og har representert Norge siden.

Kjempet heroisk

Det lå om lag 600 000 kroner i potten i tirsdagens kvartfinale. Maflin hadde spilt inn cirka tilsvarende beløp tidligere i mesterskapet.

Nordmannen fikk umiddelbart trøbbel i tredje og siste sesjon. McGill tok det første poenget, og en nærmest umulig oppgave hadde blitt enda vanskeligere.

Maflin reduserte umiddelbart til 11–7, mens det tredje partiet ble av det mer taktiske slaget. Spillerne gjorde oppgaven vanskelig for hverandre ved blokkere spillmulighetene. Til slutt fikk McGill nok av taktikkeriet og løste opp. Det utnyttet Maflin, som plukket et nytt poeng.

Under kampen om kveldens fjerde poeng, satte McGill sin første putt på over 50 minutter spill. Det var en jevnspilt sesjon sett under ett, og det fjerde poenget kunne vippet Maflins vei og gitt 11–9. I stedet festet skotten grepet.

Plutselig var McGill bare ett poeng unna seier, men Maflin reduserte nok en gang etter en hurtigspilt «frame». Med 12–9 hadde han imidlertid kniven fremdeles på strupen, men nordmannen holdt holdet kaldt. Nok en redusering fra Maflin satte press på motstanderen.

McGill følte nok på nervene, men etter over tre timers spill klarte han endelig å sette det avgjørende poenget. Maflin vant den tredje sesjonen, men 1–7-tapet i første sesjon ble til slutt skjebnesvangert.

Slik spilles semifinalene

I tirsdagens andre kvartfinale slo Ronnie O’Sullivan walisiske Mark Williams 13–10. Det betyr at superstjernen O’Sullivan er i semifinale for første gang på seks år. Han har fem VM-titler på merittlisten.

I semifinalen møter han Mark Selby, som selv har tre VM-triumfer. Den andre semifinalen spilles mellom Kyren Wilson og McGill. Semiene går onsdag til fredag, hvor det er førstemann til 17 poeng. Finalen spilles lørdag og søndag denne uka, hvor det er 18 poeng som gir seier.

Semifinalene: Kyren Wilson mot Anthony McGill & Ronnie O' Sullivan mot Mark Selby. Ons/tor/fre. Går over fire sesjoner, først til 17.

Finalen lørdag og søndag, først til 18.

Historisk Maflin

I løpet av VM har Kurt «The Viking» Maflin rukket å skrive seg inn i historiebøkene. Dette er andre gang han deltar i VM, men på første forsøk i 2015 røk han ut allerede i første runde. Denne gangen ble han først historisk som tidenes første nordmann til å vinne en VM-kamp.

På veien mot kvartfinalen har Maflin slått tidligere verdensmester John Higgins i en dramatisk åttedelsfinale. Med den seieren ble han den første europeiske spilleren utenfor De britiske øyer som når kvartfinalen siden Tony Drago i 1988.

Publisert: 11.08.20 kl. 23:03

Les også

Fra andre aviser