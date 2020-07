Stabæk stoppet Glimts seiersrekke: – Ikke godt nok

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Bodø/Glimt 2–2) Med seier på Nadderud kunne Bodø/Glimt bli historiske. I stedet stoppet Stabæk serieledernes suverene seiersrekke.

Oppdatert nå nettopp

Etter seieren i toppkampen mot Molde søndag tangerte de Fredrikstads 68 år gamle rekord. Og med seier mot Stabæk på Nadderud kunne Bodø/Glimt det første laget i Norge til å vinne de første elleve kampene i en sesong på øverste nivå i Norge.

Men det skjedde ikke. Stabæk sørget i stedet for sesongens første poengtap for de hittil suverene serielederne.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Unødvendig. All ære til Stabæk. De fighter og står. De gir seg aldri, og så føler jeg vi blir litt for preget etter 1–0 og 2–0. Vi burde kontrollere kampen ut, og så bommer vi på for mange store sjanser, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

– Vi har fem-seks store kontringer i første omgang og vi burde scoret i hvert fall på én av dem. Vi er ikke rå nok i begge boksene, og da blir det poengdeling, sier Knutsen.

Elleve strake seire i en sesong, uansett når i sesongen, har skjedd to ganger tidligere: Lillestrøm i 1986 og Fredrikstad i 1955/56-sesongen.

– Det er egentlig ganske fortjent at vi ikke vinner i dag. Vi er litt under nivå og det virker som vi er litt slitne. Vi har sjanser til å score flere mål, men det er ikke godt nok i dag, sier Philip Zinckernagel.

les også Hauge dropper utenlandseventyr for å jakte Bodø/Glimt-gull: - Gjør ikke det for sølv

Angrepskollega Jens Petter Hauge var heller ikke fornøyd med måten man spilte på etter at Glimt gikk opp til 2–0 snaut 20 minutter ut i første omgang.

– Når vi leder 2–0 skal det aldri glippe. Vi har fått noen varsel på det tidligere, som mot Mjøndalen. Gjør vi ikke tingene vi skal gjøre, så får vi problemer, sier Hauge.

– De kriger seg inn i kampen. Vi burde løst det bedre, sier han videre.

Glimt fikk en god start på kampen etter to tidlige scoringer signert Ulrik Saltnes og Kasper Junker. Men hjemmelaget hevet seg og ga serielederen god kamp særlig etter pause. Scoringer av Mats Solheim og Kornelius Normann Hansen sørget for ett poeng til hvert av lagene.

– Det var veldig deilig. Totalt sett i kampen synes jeg vi fortjener det også, spesielt med måten vi kommer tilbake på i andre omgang. Det viser moral og styrke å komme tilbake mot et lag som har vunnet ti kamper på rad, sier Solheim til VG.

forrige













fullskjerm neste Alle foto: Bjørn Steinar Delebekk

Dødball er mål

Bodø/Glimt åpnet forrykende og før det var spilt et kvarter ledet gjestene fra nord 2–0 - etter to dødballer. Første scoring kom etter en godt slått corner fra Philip Zinckernagel. Saltnes knuste Emil Bohinen i duellen og stanget bortelaget i ledelsen.

Like etter banket Berg til på et frispark fra distanse. Marcus Sandberg måtte gi retur, og på den var selvfølgelig Eliteseriens toppscorer Junker som doblet ledelsen. Hans tiende for sesongen.

Slo tilbake

Men Stabæk hevet seg betraktelig utover kampen og etter drøye 20 minutter kom reduseringen. En corner havnet i returrom hos Oliver Edvartsen - han slo inn til forsvarsspiller Mats Solheim, som kunne gå opp overraskende alene og heade Stabæk tilbake i kampen.

Og etter hvilen meldte hjemmelaget seg for alvor på igjen: De presset Glimt godt og etter en time slo Tortel Lumanza et godt innlegg på bakre. Der fant han stortalentet Normann Hansen som banket inn utligningen.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 30.07.20 kl. 19:51 Oppdatert: 30.07.20 kl. 21:54

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 15 – 8 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser