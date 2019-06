SJOKKERTE: Ukjente Andreas Halvorsen er klar for US Open. Til daglig spiller han på den latinamerikanske PGA Touren. Foto: Enrique Berardi / US PGA TOUR

Norsk 22-åring klar for US Open – skriver norsk golfhistorie

Andreas Halvorsen (22) hadde en ellevill oppladning til kvalifiseringen, men leverte varene og er klar for US Open. Dermed skal to norske herrer spille samme major-turnering for første gang i historien.

Halvorsen sikret seg en delt fjerdeplass i kvalifiseringen etter å ha gått ni under par i Newport Beach natt til torsdag. Etter at Viktor Hovland (21) vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor er også han kvalifisert for den sagnomsuste turneringen.

De to ungguttene blir dermed de første norske herrene som spiller en major-turnering sammen.

Det var det ikke mange som hadde forventet av Halvorsen.

– Det er så utrolig mange gode som er med i kvalifiseringen, så det er både overraskende og veldig kult, sier ansvarlig redaktør i Norsk Golf, Magnus Sveen

Til daglig spiller Halvorsen i den latinamerikanske PGA-touren. Sveen forteller at 22-åringen har hatt en uvanlig karriere til nå.

– Han har gått en veldig spesiell vei. I stedet for å gå gjennom det norske systemet, så flyttet han han til USA som 15–16 åring, droppet ut av videregående og prøvde å bli proff med en gang.

Ellevill oppladning

Men oppladningen til kvalifiseringen var av den ville sorten for Halvorsen. Ifølge golfweek.com skal han ha meldt seg på turneringen i siste liten.

Dermed landet han på flyplassen klokken ett på natten, og skulle starte spillet kl 08.10 dagen etter.

– Jeg sov kun fire timer, forteller Halvorsen til det amerikanske mediet.

22-åringen hadde heller aldri sett banen før, men Halvorsen leverte varene. Han klarte kvalifiseringen med ett slag, etter å ha endt ni under par etter to runder.

Den spesielle oppladningen får det amerikanske mediet til å beskrive Halvorsens prestasjon som den mest utrolige historien fra kvalifiseringen.

Trangt nåløye

US Open er regnet som en av de tøffeste turneringene i verden, og det er ikke lett å kvalifisere seg for deltagelse. 8602 spillere har meldt seg på kvalifiseringene, forteller Norsk Golf.

Kun 75 av dem får lov til å spille turneringen, som går av stabelen den 13. juni.

I fjor ble Kristoffer Reitan historiens første nordmann i US Open. Da endte han 18 slag over par, og klarte ikke cutten etter de to første dagene. Norsk golf likevel har fått en solid oppsving det siste året.

I vår imponerte Viktor Hovland en hel golfverden da han ble turneringens beste amatør i Masters på en 32. plass.

– Den generasjonen som kommer opp har veldig mange gode spillere. Det veldig kult for norsk golf å få opp herrespillere, etter at vi har hatt mange gode kvinnespillere i mange år, sier Sveen.

Publisert: 04.06.19 kl. 10:12 Oppdatert: 04.06.19 kl. 10:38