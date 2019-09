UTSLAG: Viktor Hovland slår ut fra tee seks. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland åpnet PGA-touren med to under par – Ventura skuffet

Torsdag ble det skrevet norsk golfhistorie da Kristoffer Ventura (24) og Viktor Hovland (21) innledet PGA-touren på «The Greenbrier». For første gang har to nordmenn sikret seg kortet til den gjeveste golfturneringen.

Oppdatert nå nettopp







Hovland slo ut sist av de to nordmennene, men gjorde det til gjengjelde best av dem på dag én av PGA-turneringen i West Virginia. Selv ikke en marerittstart med dobbelbogey på hull to fikk Oslo-gutten ut av rytmen.

Han rettet opp feilene med birdies på hull fire og fem, og gjentok bedriften på hull ti og tolv. På hull 17 ble det en birdie, men den ble fulgt opp av en bogey på det avsluttende hullet.

Dermed endte han første dagen på to under par.

Foreløpig leder etter én av fire runder er Robby Shelton (USA), som gikk runden på åtte slag under par. Hovland er inne på delt 52. plass, mens Ventura er inne på delt 125. plass. Her kan det skje endringer før starten av dag to.

les også Historisk dag for norsk golf: – Mer enn kapabel til å vinne

BOGEY: Dagens tredje hull (tee tolv) ble gjennomført på seks slag. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ventura åpnet dagen dårlig med bogeys på de fire første hullene sine, men fikk etter hvert luket bort unøyaktighetene. En birdie på det femte hullet hjalp på, før det nok en gang ble bogey på hans 14. hull. Birdies på 16. og 18. hull sørget for at han endte opp to slag over par etter første dag.

Kun de som er plassert som 65 eller bedre etter fredagens runde vil få muligheten til å spille lørdag og søndag – og dermed kjempe om premiepengene.

les også Hovland har tjent over seks millioner kroner på «sommerjobben»

Det er kun få uker siden det ble klart at både Hovland og Ventura skulle ta del i PGA-touren etter å ha kvalifisert seg gjennom imponerende spill i sommer. Sistnevnte klarte det først av dem, da han tok sin andre proffseier i Nebraska i slutten av juli. Hovland sikret seg PGA-kortet en drøy måned senere.

Nordmennenes prestasjoner har ikke gått ubemerket hen på andre side av dammen. Da PGA selv plukket ut nykommere å se opp for, ble Hovland satt øverst og Ventura som nummer tre.

Publisert: 13.09.19 kl. 00:51 Oppdatert: 13.09.19 kl. 01:03







Mer om