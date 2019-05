Sammenligner tomålsscorer Ørsahl (17) med Haaland

(Sunndal - Molde 0–4) Jakob Nyland Ørsahl (17) tok vare på mulighet for Molde - og banket inn to mål i debuten. Det fikk Moldes trener Erling Moe til å sammenligne han med fjorårets sensasjon i den blå drakta.

Oppdatert nå nettopp







35:56 sto det på kampuret da Jakob Nyland Ørsahl scoret sitt første offisielle mål i Molde drakta mot Sunndal torsdag kveld.

17-åringen feiret med en behersket knyttneve. Kanskje fordi han visste at det var mer i vente. For etter 37:03 var han nemlig frampå igjen, og pirket inn 4–0 etter et herlig forarbeid av Leke James.

Ett minutt og sju sekunder trengte altså 17-åringen på å bli tomålsscorer i sin første offisielle Molde-kamp.

– Han er en gutt som har jobba knallhardt for å komme dit han er. Han har vokst opp i klubben, men aldri vært noen soleklar «ener». Men de siste par årene har han skutt fart, sier Erling Moe til VG etter kampen.

Ørsahl, som både kan spille ving og back, bemerket seg for blåtrøyene i sesongoppkjøringen, men har fortsatt til gode å få minutter i Eliteserien.

– Det går nok kanskje kjapt. Jeg liker spillere som tar sjansen når de får den. Da rykker dem fram i køen, sier Moe.

PÅ BENKEN: Ørsahl (øverst til høyre) var med i troppen mot Mjøndalen 12. mai, men kom aldri på banen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bedre debut enn Haaland

Det er ikke første gang en 17-åring imponerer for Molde.

I fjor var det en viss storscorer ved navn Erling Braut Haaland som dasket inn mål etter mål, før han ble solgt til Salzburg.

Han debuterte også i cupen, mot Volda i 2017, og i likhet med Ørsahl ble det scoring for debutanten. Haaland scoret derimot bare én gang.

Det gjenstår dog å se om karriereveien til Moldes nye talentfulle 17-åring skyter like brått til værs som Haalands gjorde, men Moe ser noen likheter i de to spillerne.

– Som spillere er de jo ikke så like, men de har den samme mentaliteten og innstillinga til trening. De er begge unge spillere som har den indre driven til å lykkes. Sånn sett er de like, sier han.

Ullern var nære å sikre ekstraomganger mot Strømsgodset. Se kjempesjansen her:

Brann stanget

Det var Brann som slet lengst med å finne nettmaskene torsdag kveld. Mens Strømsgodset, Viking og Molde sprakk nullen mot sine motstandere relativt kvikt, måtte vi over i andre omgang før bergenserne fikk senket skuldrene mot byrivalene Åsane.

Da var det Henrik Kjeldsrud Johansen som stanget ballen i mål etter et hjørnespark av Petter Strand.

Litt senere var rollene snudd, Johansen la opp til Strand, og med 2–0 var seieren sikret. Se målene her:

Viking vant sin kamp mot Hinna 4–1, etter to scoringer hver av Samuel Fridjonsson og Zlatko Tripic, mens Strømsgodset holdt på en 1–0-ledelse mot Ullern store deler av kampen.

I Viking-kampen var det mest oppsiktsvekkende at førstekeeper Iven Austbø måtte byttes av allerede etter fem minutter. Han ble byttet av i pausen mot Molde sist seriekamp.

Se høydepunktene fra kampen her:

NFF offentliggjorde tidligere i dag at kampoppsettet for 3. runde kommer 27. mai:

Publisert: 23.05.19 kl. 19:54 Oppdatert: 23.05.19 kl. 20:40