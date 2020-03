VM-SØLV: Henrik Christiansen tok sølv på 800 meter fri under fjorårets VM i Sør-Korea. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

Rammes av norsk bassengnekt – konkurrenter får spesialbehandling

Flere av hans tøffeste konkurrenter får spesialtilgang til bassenger etter coronautbruddet. Samtidig er svømmehallene i Norge stengt for det norske OL-håpet Henrik Christiansen (23).

Et av Norges største medaljehåp i OL om fire måneder er nå i hjemmekarantene, etter å ha blitt kalt hjem til Norge fra treningssamling på Mallorca sist helg.

Derfor må svømmeren, som tok VM-sølv i fjor, nå trene i kjelleren i halvannen uke til i en viktig fase av OL-oppkjøringen. Samtidig er samtlige norske svømmebassenger stengt, også for topputøverne i Norge som forbereder seg til OL på grunn av restriksjonene som er innført etter utbruddet av coronaviruset.

– Det er å svømme er brød og smør for en svømmer. Men jeg prøver å glemme det litt. Jeg sitter i hjemmekarantene og har halvannen uke igjen av den. Uansett ville jeg ikke kunne svømt nå på grunn av karantenen, sier Christiansen til VG.

Men det er høyst usikkert når svømmehallene i Norge vil åpne igjen også etter karantenen til Christiansen.

Samtidig er svømmeren og landslagssjef Petter Løvberg klar over at noen av hans argeste konkurrenter får spesialtilgang på bassenger rundt i verden, selv i land som har stengt bassengene for folk forøvrig.

– Det er en god del utøvere som har eksklusiv tilgang. Ut fra det jeg har hørt, er det imidlertid også ulike tiltak internt i land. Men i en del land, også i Europa, kan de beste svømmerne trene i basseng, sier Løvberg, som har fått med seg at dette også gjelder flere av konkurrentene til den største norske svømmeprofilen.

Sverige er et av de landene som ennå ikke engang har stengt svømmehallene for folket. Tyskland har gitt tilgang på basseng for prioriterte topputøvere. Den australske avisen Sydney Morning Herald har skrevet at deres toppsvømmere fortsatt har eksklusiv tilgang til bassengtrening.

Løvberg sier han kjenner til at også toppsvømmere i Italia, landet som har vært hardest rammet av coronaviruset i Europa, har hatt tilgang på bassenger. Og i Ukraina foregikk det nasjonale mesterskapet sist helg.

Senest den siste uken har også japanske myndigheter og IOC (Den internasjonale olympiske komité) gjort det klart at de går for at OL fortsatt skal arrangeres i sommer.

– Det er ikke noe å gjøre med dette. Jeg må bare forholde meg til de beskjedene vi har fått. Beskjeden per i dag er at det kommer til å bli et OL, sier Christiansen, som synes det er et vanskelig tema om OL burde arrangeres eller ikke i sommer.

Han håper at bassengforbudet i Norge i beste fall er over innen to uker. Løvberg mener optimismen i laget er god. Men tilgang på svømmehall vil på et tidspunkt være et absolutt krav for å kunne konkurrere i OL.

– Hvis ikke vi får tilgang på svømmeanlegg blir det mer kritisk for hver uke som går, sier Løvberg til VG.

– Blir dette langvarig og varer i ukesvis eller halvannen måned sier det seg selv at de som får trene i basseng har en kjempefordel. Da forbereder man seg ulikt. Dette er en verdensomspennende og kritisk situasjon som berører alle. Ikke bare Norge, sier Løvberg, som understreker at de helsemessige vurderingene er det som imdidlertid er aller viktigst.

TØFF TRENING: Henrik Christiansen sammen med Olaf Tufte i turnhallen på Hasle under trening for tre år siden. Foto: Terje Bringedal

Han mener norsk bassengnekt ikke er kritisk ennå og at mye av treningen, også viktige økter som skulle foregått i vann, kan gjøres på land. Han vil derfor heller ikke sette noen frist for når hans landslagsvømmere er nødt til å være tilbake i vannet.

– Det er farlig å sette en dato og jeg vil ikke sette det selv. Vi må ikke senke guarden og ta det rolig, sier Løvberg.

Publisert: 20.03.20 kl. 13:00

