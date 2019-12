FREKK BANKER: Wilma Leggrowbach og Geir Mikkelsen kan vinne V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Fem V75-treff på rad?

VGs V75-tips har gått inn alle de fire siste lørdagene. Blir det ny V75-gevinst på Forus med en sjansebanker i V75-avslutningen?



Anders Olsbu

Nå nettopp

På Jarlsberg fjerde sist ga det store forslaget pålydende 1260 kroner inn med syv rette og ga en utbetaling på hele 128 000 kroner. I de tre siste omgangen har det blitt mer favorittbetont. Men de små V75-forslagene på henholdsvis 240 og 150 kroner til V75-omgangene på Bjerke og Leangen ga begge drøye 1300 kroner tilbake. Sist gikk på Klosterskogen ga det store V75-forslaget et overskudd på 4000 kroner.

Det er ikke så lett å finne noen sikre holdepunkter, selv om både Ulsrud Tea og Shankly Lane er aktuelle bankerkandidater.

– Men begge er belastet med dobbelt tillegg, og det skal ikke bli for mange skjær i sjøen før det går galt. Jeg garderer begge med en hest. Ulsrud Tea, Norges beste hoppe, skal for øvrig ut i hovedløpet Adolf Idsøes æresløp, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I stedet prøver han en sjansebanker i V75-finalen, hvor seks hester kan vinne.

– Wilma Leggrowbach er endelig tilbake i toppform etter en lang downperiode. Blir det litt kjøring i front, tror jeg hun kan runde alle, selv over sprintdistanse, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Wilma Leggrowbach (V75-7) vant lett sist. Er tilbake i form og står perfekt til både spor- og grunnlagsmessig. Er dog en dristig banker.

Dagens luring

Double Trouble E.P. har vunnet sine to siste løp, hvor han har gått i tet. Kan muligens holde unna for storfavoritten som jager 40 m bak.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ ALLE V75-HESTENE HER:

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, skal prøve å prikke sin femte strake lørdags-V75. Han sparte bankeren til slutt i form av Wilma Leggrowbach. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2040mv)

3 SPANG OLE

5 STJERNE KOS

8 VALLE HUGO

9 Tangen Frikk

7 V.G. Prinsen

2 Sambo Ø.K.

——————————-

11 Rive Ruska

10 Elvin

12 Komnes Anna

6 Rive Raptus

4 Flytin

1 Opseth Alma

Løpet

Jeg ser seks hester med en vinnersjanse i Gullsmed Otterens løp.

Favoritten

Spang Ole har hatt en fantastisk sesong med syv strake seirer på åtte forsøk i år. Kun i årsdebuten endte Kihle-traveren utenfor premierekken. Hittil i karrieren har han vunnet hele ti ganger og tatt to annen på 16 løp. Ble utfordret av Vital Vinter sist, men svarte sikkert. Nest sist vant han lett foran Stjerne Kos. Har stort sett vunnet enkelt og har sjansen igjen. Men det er første gang ut på lang reise.

Outsiderne

Stjerne Kos var bedre enn noensinne sist og vant helenkelt på ny pers, 1.26,5 med voltestart. Det er fortere enn Spang Ole har travet. Stjerne Kos tapte klart for sistnevnte nest sist, men hevet seg voldsomt ved seieren sist. Feilfritt kjemper han nesten alltid i toppen. 5-åringen har vunnet seks av sine syv siste starter og har vunnet hele ti ganger og tatt fire annenplasser på 17 forsøk. Kun tre ganger har han vært dårligere enn annen. Med samme innsats som sist, kan han utfordre favoritten.

Luringen

V.G. Prinsen var fantastisk i Veikle Balder Cup-finalen fjerde sist, hvor han kom strålende tilbake til femte etter mye hinder i et løp årgangstoppen Nordsjø Odin vant. Men han har ikke vært like god siden.

Startsiden

Opseth Elma kan forsvare sporet.

V75-2 (2040ma)

11 THAI EROS

3 B.S. GOLD

5 LOVEYOU HANGOVER

7 FOUR ON THE FLOOR

6 WELCOME MALCOLM

9 MAMA'S REAL DEAL

12 SUCH A NIGHT

4 DOUBLE GENIUS

1 Kissmymuscles

——————————-

10 Orlandostile

8 Cecena Tomali

2 Samantha Frecel

Løpet

Åpent i Jærløpet. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Thai Eros vant greit foran Youandi Salt, som forsvarte seg dyrt i tet sist. Var overlegen foran Cecena Tomali nest sist. Møter langt tøffere hester nå, men han viste i Kriteriekvalifiseringen at han er god nok. Da tapte han kun for gode Ivan B.R., som er en av de bedre i årgangen. I selve Kriteriet ble det dessverre startgalopp og game over på direkten. 3-åringen er kommet inn på stallen til Johan Kringeland Eriksen etter siste start. Står dårlig til spormessig, men blir det litt kjøring i front, stiger sjansene. Det må uansett klaffe herfra.

Outsiderne

B.S. Gold er blitt radikalt forbedret etter at han ble flyttet til Østlandet og i regi av Herman R. Tvedt. Har radet opp tre seirer på enkleste vis, alle etter relativt tidlige tetkjenninger. Men han har måttet åpnet fort i sine to siste starter. Kommer han seg greit til tet, kan han bli vrien å tukte.

Luringen

Loveyou Hangover er en traver av rett sort. Har vunnet seks av ni løp i år. Har ikke startet siden han mistet stilen og galopperte i en Derby-kvalifisering etter en knallhard 1.09-åpning. Kommer ut i Kolnes-regi nå og er en stor outsider.

Startsiden

Alle de syv innerste er kjappe. Åpent.

V75-3 (2040ma)

9 VESTPOL KONGEN

6 KAPTEIN KULING

1 VERDALS TORDEN

3 Høvåg Ask

——————————-

5 Vimse Lars

10 S.G. Jerv Blesa

7 Njølstad Jela

4 Misi Ø.K.

8 Solhøy Gunn

2 Frøya Lill

12 Komnes Troll

11 Flyteld

GODT FORSPENT: Øystein (t.v.) og hans lillebror Vidar Tjomsland har tre hester til start i V75–4. Alle kan vinne. Sjefen kjører Troll Sterk Viking, mens Vidar sitter som vanlig opp bak Langlands Odin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2040ma)

10 MOE TYR

6 TROLL STERK VIKING

5 NESLANDS FAKSEN

8 LANGLANDS ODIN

7 Tangen Elvira

——————————-

9 Åspe Mix

3 Godtepåsen

2 Møller Viktoria

4 Prinsesse Sølv

1 Odins Høvding

Løpet

Fire-fem hester bør gjøre opp om seieren her.

Favoritten

Moe Tyr har ikke startet siden sensommeren, hvor han fikk en kraftig halsinfeksjon. Gikk mange solide løp i sommer. Han slo blant annet årets Derby-vinner og årgangstoppen Nordsjø Odin i et stayerløp på Jarlsberg. I sin nest siste start tapte han kun for Brenne Banker og Bråtnesfaks og gikk radige 1.23,4 over full distanse. Moe-traveren trenger nok løp i kroppen før han er på topp, men han er så god at han kan vinne på direkten.

Outsiderne

Troll Sterk Viking er som forvandlet i Tjomsland-regi. Var satt opp for og vant DNTs 5-årsløp enkelt i sin siste start. Kommer nå ut etter par måneders pause, men har trent fint og kan være med i striden igjen.

Langlands Odin går sjeldent et dårlig løp. Sist tapte han kun for stallkameraten, ubeseirede Lesja Odin, som står med 25 strake seirer. De to gangene før vant han enkelt, nest sist foran Kos Odin. Står ytterst på vingen, men skulle det klaffe med posisjonene er det ikke umulig.

Tangen Elvira falt tilbake til gamle galoppsynder i sin siste start før pause. Var meget god før det. Møter tøffe hingster nå, men holder hun seg til rett gangart, er det ikke umulig. Hun har skyhøy kapasitet.

Luringen

Neslands Faksen har vært stabil og fin i det siste med to seirer og to annen som fasit de fire siste startene. Tapene kom for henholdsvis ubeseirede Lesja Odin og Art Miklagard. Han er flink fra start og skulle han komme seg foran, kan han vinne.

Startsiden

Godtepåsen er raske ut, men slipper trolig til Neslands Faksen. Troll Sterk Viking er heller ingen sinke.



V75-5 (2550mv)

15 SHANKLY LANE

1 DOUBLE TROUBLE E.P.

——————————-

13 Bleeding Heart

3 Van der Meulen

6 Watchdog

9 Backup

10 Knight Rider

5 Cici Moseby

11 Mr. Malando

12 Xante

14 Royal Winner

8 Counterstrike

7 Sober Sam

4 Cliff Hydrup

2 Ciku Brogård

Løpet

Shankly Lane blir stor favoritt i dette stayerløpet.

Favoritten

Shankly Lane har vunnet hele åtte av ti starter i år og 12 av 15 løp totalt. Sist ble han treer i tøt V75-lag på Bjerke etter siste 1200 meter i dødens. Var suveren i løpene før og kan runde alle tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Bleeding Heart avsluttet forrykende til annen fra køen i Wiig-debuten etter to måneders pause sist. Kan ende på trippelen med samme innsats.

Luringen

Double Trouble E.P. imponerte i seiersløpet fra tet tredje sist og travet raske 1.14,2 over full distanse. Kan bli vanskelig å fange om han skulle vise noe tilsvarende. Vant også forrige gang han gikk i front.

Startsiden

Double Trouble E.P. kan forsvare sporet, selv om Ciku Brogård også er ganske bra fra start.



BANKERKANDIDAT: Norges beste hoppe, Ulsrud Tea, kan vinne Adolf Idsøes æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media.

V75-6 (2040mv)

10 ULSRUD TEA

2 Våler Nikolai

——————————-

12 Kleppe Slauren

11 G. Jerken

4 Søndre Jerkeld

6 B.B. Terje T.

5 Tomeld Ø.K.

7 Røster

8 Tangen Piril

9 Art Miklagard

1 Valle Tiril

3 Solberg Jela

Løpet

Ulsrud Tea blir nok klar favoritt i Adolf Idsøes æresløp. Jeg garderer kun med strekhesten Våler Nikolai.

Favoritten

Ulsrud Tea gikk et av karrierens aller beste løp sist. Tross galopp innledningsvis, kom hun strålende tilbake og vant lett foran Kleppe Slauren. Skal hente dobbelt tillegg, men hun pleier å gjøre sine beste løp med reise i rygg. Blir hun dratt perfekt frem av Kleppe Slauren, kan en ny seier være et faktum for Norges klart beste kaldblodshoppe. Men det skal ikke bli for mange skjær i sjøen, før det går galt fra det lange tillegget. Men hun har en svært dyktig tømmefører i Svein Ove Wassberg.

Outsiderne

Kleppe Slauren er endelig tilbake i form. Speedet inn til en enkel seier sist. Gangen før feilet han som vinner mot siste sving, dog i billig lag. Tredje sist måtte han nøye seg med annen bak Ulsrud Tea, som tapte mye på galopp. På sitt beste skal han uansett regnes blant de tre her.

Luringen

Våler Nikolai var god til seier i V75 på Klosterskogen sist. Møter skjerpet lag nå, men står spennende til på strek. Husk at han gikk 1.22,2 som toer bak stallkameraten og årgangstoppen Nordsjø Odin i det svenske Derby i sommer. Han kan bli vrien å fange om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden

Valle Tiril slipper nok til Våler Nikolai.

BANKERKUSK: Geir Mikkelsen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (1600ma)

9 WILMA LEGGROWBACH

——————————-

2 Let's Take A Selfie

12 Ursula Horse

5 I Am The Tiger

4 Lucky Vegas

8 Handsome Hank

11 Hades Håleryd

10 American Cheque

3 Brotherman Nibs

1 Silas Hovmand

6 Delec Hanover

7 Lightning

Løpet

Halve feltet kan vinne V75-finalen. Men jeg er nødt til å ta en sjanse og har dessverre bare råd til Wilma Leggrowbach, som jeg synes står spennende til.

Favoritten

Wilma Leggrowbach er endelig tilbake i form etter en lang downperiode og vant enkelt på en sterk tid sist. Sprint er ingen fordel, men hun står perfekt til i annetsporet på direkten. Det kan også bli litt kjøring i front, noe som øker sjansene betraktelig for henne. Blir det bare litt tempo over forestillingen, kan hun runde til en ny seier. Spor- og grunnlagsmessig står hun ypperlig til.

Outsiderne

Ursula Horse ble for stri i den lave farten sist. Gangen før i tøft V75-lag ledet hun ledet lengste og tapte kun knepent for Hakon Von Haithabu. Står sjanseartet til i spor tolv, men skulle det klaffe med rett ryggløp og tempo, kan hun speede fort.

Luringen

Let's Take A Selfie har endelig trukket et bra spor. Skulle hun komme seg foran, uten at åpningen blir for tøff og hun får dirigere litt, er jeg ikke fremmed for at hun kan holde unna. Kolnes-traveren er bra på sitt beste, men er ofte blitt tatt bort av sporene.

Startsiden

Silas Hovmand er rask, men slipper. Let's Take A Selfie, Lucky Vegas og Handsome Hank vil nok alle kjøre om føringen. Delec Hanover er heller ingen sinke, men skal ha det servert.



NØKKELKUSK: Rune Wiig. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Rune Wiig

Alder: 58 år

Antall seirer i år: 25

Antall seirer totalt: 3544

Tipper Shankly banker

Rune Wiig er den ubestridte kongen av Forus travbane med 3544 seirer. Lørdag tipper han seg selv banker med Shankly Lane i V75-4 og har også tro på hester som I Am The Tiger og Kissmymuscles.

V75-1: - To seiersmaskiner gjør normalt opp. Den det klaffer mest for av Spang Ole og Stjerne Kos, er trolig vinneren.

V75-2: - Vidåpent. Mange fine, men ferske på farten. Thai Eros, B.S. Gold og Loveyou Hangover skiller seg kanskje litt ut. Men Mama’s Real Deal, Four On The Floor, Welcome Malcom og Double Genius er ikke mye dårligere. Det er heller ikke Kissmymuscles, som jeg selv kjører. Han står bra til og skal vurderes.

V75-3: - To skiller seg klart ut. Vestpol Kongen og Kaptein Kuling har begge vært veldig gode i det siste. Luringen er Høvåg Ask som imponerte sist.

V75-4: - Mange flotte hester på farten. Tjomsland-trioen Troll Sterk Viking, Langlands Odin og Tangen Elvira har alle form og skal strekes. Moe Tyr er mer enn god nok på kapasitet og kan slå til om formen er på plass etter pause. Neslands Faksen har vært god og fremfor alt stabilisert seg.

V75-5: - Jeg tror jeg vinner med Shankly Lane uten skjær i sjøen bakfra. Han gikk på et tap sist, men dødens i lavt tempo i tøft selskap var ikke rett oppskrift. Har et fint løp og liker distansen. Banker.

V75-6: - Ulsrud Tea var enormt god til V75-seier etter galopp sist. Vinner normalt et slikt løp om alt går rett for seg. Banker nummer to.

V75-7: - Er I Am The Tiger tilbake i godt, gammelt slag etter pause og behandling, er han en av dem som kan vinne. Men han støter på noen tøffinger i Wilma Leggrowbach, Lucky Vegas og Handsome Hank.

Publisert: 06.12.19 kl. 12:37

Mer om