SNAKKER UT: Dopingvarsler Julija Stepanova holdt et foredrag i Colorado Springs søndag. Dette bildet er fra en høring i Washington i fjor sommer. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Russland-varsler: Hevder doping-avslørte fortsetter å dope seg

Den tidligere dopede mellomdistansestjernen Julija Stepanova (33) hevder at russiske utøvere fortsatt doper seg – selv om de allerede er tatt for å bruke forbudte midler.

Det hevdet Julija Stepanova da hun holdt et foredrag under sportskonferansen «Play the Game» i Colorado Springs, skriver norske Andreas Selliaas og hans danske journalistkollega Jan Jensen i en artikkel for Ekstra Bladet.

Stepanova, ektemannen Vitalij Stepanov og parets sønn Robert har levd i skjul i USA siden de for fem år siden varslet om at idretten i Russland var gjennomsyret av dopingbruk. Selv var Julija Stepanova – tidligere Rusanova – blant en gruppe «eksklusive» russiske friidrettsutøvere som ifølge henne selv ble beskyttet, i den forstand at de risikofritt kunne jukse ved bruk av forbudte midler.

HEMMELIG ADRESSE: Julija Stepanova, mannen Vitali og sønnen lever i skjul i USA. Bildet er fra juli 2016. Foto: ISAIAH DOWNING / X03730

– I hver disiplin ble de fem beste utøverne plukket ut. Jeg var blant dem, og vi kunne ikke røres. Vi kunne dope oss, også i forberedelsene til nasjonale mesterskap. Det var ingen grenser, fortalte hun konferansedeltagerne i Colorado Springs, ifølge Ekstra Bladet.

Dette er første gang hun og ektemannen forteller sin varslerhistorie foran en større forsamling i full offentlighet. I fjor sommer vitnet hun i forbindelse med en høring i Washington. For tre år siden deltok hun i friidretts-EM i Amsterdam som såkalt nøytral utøver. Hun pådro seg en skade og ble disket etter sitt løp.

NØYTRAL I EM: Julija Stepanova deltok som såkalt nøytral utøver under friidretts-EM i Amsterdam for tre år siden. Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

Stepanova har ikke sett sin familie hjemme i Russland etter at paret valgte å røpe den mørke sannheten bak Russlands suksess på idrettsbanen.

Russiske idrettpolitikere, blant andre tidligere idrettsminister og nåværende visestatsminister Vitalij Mutko, har fordømt ekteparet Stepanova/Stepanov og kalt varslerne statsfiender.

– Den russiske idrettsministeren sørget for at de lokale antidopingmyndighetene så gjennom fingrene med at vi, de spesielt utvalgte, dopet seg. Det var ikke noe system som kunne hindre at jeg brukte doping, sa Julija Stepanova i sitt foredrag.

Hun hevder at «alle» fikk beskjed om at de måtte bruke ulovlige midler for å vinne medaljer, og at konkurrentene også dopet seg. Etter å ha rømt fra Russland forsto angivelig hun og ektemannen at dette ikke var sant. Stepanova mener at problemene i russisk idrett nå er oppe til diskusjon i hjemlandet som følge av parets varsling.

Men problemene fins fortsatt, hevder hun.

– Mange russiske utøvere fortsetter å dope seg, selv om de er tatt. Derfor er det fremdeles nødvendig med støtte (til antidopingkampen), og de siste årene har vi sett at flere og flere deltar i kampen mot doping.

Julija Stepanova hevder at spesielt to personer sto bak den systematiske doping. Den ene var legen Sergej Portugalov, den andre senere varsler Grigorij Rodtsjenkov. Selv om sistnevnte har innrømmet sine synder og må leve i skjul i USA som følge av avgjørende avsløringer av jukset han selv organiserte, er ikke Julija Stepanova villig til å gi ham oppreisning.

– De betraktet oss som veddeløpshester, som de ved å dope kunne tjene penger på. Rodtsjenkov kunne ha stoppet det for mange år siden, hvis han hadde villet, mener Julija Stepanova.

Julija Stepanova ble tatt for doping og utestengt i 2013. Mannen hennes Vitalij jobbet da for det russiske antidopingbyrået Rusada.

