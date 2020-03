2016: De kanadiske utøverne på åpningsseremonien i Rio-OL i 2016. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Canada dropper OL om lekene ikke utsettes: – Håper andre land følger etter

Den olympiske komiteen i Canada vil ikke sende OL-utøvere til neste sommer-OL om ikke de planlagte lekene i Tokyo 2020 utsettes med minst ett år.

Det fremgår av en pressemelding fra komiteen.

– Den kanadiske olympiske komité og den kanadiske paralympiske komité har tatt den vanskelige beslutningen om ikke å sende kanadiske lag til de olympiske og paralympiske leker sommeren 2020, skriver komiteen i pressemeldingen, samtidig som de ber Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Verdens helseorganisasjon om minst ett års utsettelse.

Til VG utdyper kommunikasjonssjef Photi Sotiropoulos:

– Dette var en avgjørelse for alle. Vi har snakket med utøverne, som støttet oss. Flere var lettet, og mente det var det mest naturlige å gjøre i denne situasjonen. Vi føler ikke det er riktig at våre utøvere skal trosse myndighetenes råd og trene mot lekene.

– Håper dere andre land følger etter?

– Vi har tatt avgjørelsen for oss selv. Hva andre land gjør kan ikke vi svare for. Men vi håper andre land følger etter. Dette er større enn sport. Det er et verdenshelseproblem. Vi driver med sport, og er ikke i posisjon til å sette andres liv i fare. Vi må høre med Verdens helseorganisasjon og det myndighetene sier. Dette er ikke en tid for å oppfylle drømmene til idrettsutøverne.

– Alltid tøft å være den første

Komiteene uttrykker forståelse for at det medfører vanskelighetene og komplikasjoner å utsette lekene, men sier at ingenting er viktigere en helse og sikkerhet.

– Det handler ikke bare om utøvernes helse, men om folkehelsen, står det videre i pressemeldingen.

– Hvordan reaksjoner har dere fått?

– Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger. Vi visste ikke hvordan folk ville reagere, det var en tøff avgjørelse. Det er alltid tøft å være den første. Jeg vil også påpeke at vi ikke vil boikotte OL, men vi vil bare ikke sende utøverne våre i sommer – før det er kontroll på denne pandemien.

– Det er land som har hardere rammet enn oss, men likevel tok vi denne avgjørelsen nå. Det var vanskelig, men vi er lettet over støtten vi har fått, sier Photi Sotiropoulos.

Komiteen har full støtte fra Canadas idrettsutvalg, nasjonale idrettsorganisasjoner og Canadas regjering, står det i pressemeldingen.

Også i Australia ser de på utsettelse som det beste alternativet. Den olympiske komiteen i Australia (AOC) har gitt sine OL-utøvere beskjed om å forberede seg på OL i Tokyo i 2021.

– AOC mener våre utøvere nå bør prioritere egen helse, og dra hjem til sine familier, skriver de i en pressemelding.

IOC: Uaktuelt å avlyse

Søndag opplyste Den internasjonale olympiske komité at de har begynt å vurdere scenarioer for OL, men at en avlysning ikke blir vurdert.

– IOC vil trappe opp scenario-planleggingen for Tokyo OL i 2020. Disse scenarioene handler om å endre planene for at lekene skal kunne gå som planlagt den 24 juli, og også for å endre startdatoen for OL, skriver de.

– Menneskeliv går foran alt, inkludert de olympiske lekene. IOC vil være en del av løsningen. Derfor har vi sørget for at å sikre helsen til alle involvert er vårt viktigste prinsipp, skriver IOC-president Thomas Bach i et brev til utøverne.

OL skal i utgangspunktet arrangeres mellom 24. juli og 9. august 2020. Grunnet coronaviruset kan de olympiske lekene bli flyttet, men IOC melder at avgjørelsen vil tas innen fire uker.

– Nå har vi fått en konkret dato å forholde oss til og det er viktig, ikke minst for våre utøvere som forsøker etter beste evne å forberede seg til et mesterskap under de mildt sagt uoversiktlige, krevende og rådende forhold. Det er på langt nær optimalt, sier Idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen. Hun mener det ser mørkt ut med tanke på å gjennomføre lekene som planlagt, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

