2016: De kanadiske utøverne på åpningsseremonien i Rio-OL i 2016. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Canada dropper OL om lekene ikke utsettes

Den olympiske komiteen i Canada vil ikke sende OL-utøvere til neste sommer-OL om ikke de planlagte lekene i Tokyo 2020 utsettes med minst ett år.

Knut Arne Hansen

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det fremgår av en pressemelding fra komiteen.

– Den kanadiske olympiske komité og den kanadiske paralympiske komité har tatt den vanskelige beslutningen om ikke å sende kanadiske lag til de olympiske og paralympiske leker sommeren 2020, skriver de i pressemeldingen, samtidig som de ber Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Verdens helseorganisasjon om minst ett års utsettelse.

Komiteene uttrykker forståelse for at det medfører vanskelighetene og komplikasjoner å utsette lekene, men sier at ingenting er viktigere en helse og sikkerhet.

– Det handler ikke bar eom utøvernes helsen, men om folkehelsen, står det videre i pressemeldingen.

Komiteen har full støtte fra Canadas idrettsutvalg, nasjonale idrettsorganisasjoner og Canadas regjering, står det i pressemeldingen.

I en pressemelding søndag skriver Den internasjonale olympiske komité at de har begynt å vurdere scenarioer for OL, men at en avlysning ikke blir vurdert.

– IOC vil trappe opp scenario-planleggingen for Tokyo OL i 2020. Disse scenarioene handler om å endre planene for at lekene skal kunne gå som planlagt den 24 juli, og også for å endre startdatoen for OL, skriver de.

– Menneskeliv går foran alt, inkludert de olympiske lekene. IOC vil være en del av løsningen. Derfor har vi sørget for at å sikre helsen til alle involvert er vårt viktigste prinsipp, skriver IOC-president Thomas Bach i et brev til utøverne.

OL skal i utgangspunktet arrangeres mellom 24. juli og 9. august 2020. Grunnet coronaviruset kan de olympiske lekene bli flyttet, men IOC melder at avgjørelsen vil tas innen fire uker.

– Nå har vi fått en konkret dato å forholde oss til og det er viktig, ikke minst for våre utøvere som forsøker etter beste evne å forberede seg til et mesterskap under de mildt sagt uoversiktlige, krevende og rådende forhold. Det er på langt nær optimalt, sier Idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen. Hun mener det ser mørkt ut med tanke på å gjennomføre lekene som planlagt, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Publisert: 23.03.20 kl. 03:21 Oppdatert: 23.03.20 kl. 03:47

