AVVENTER: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester. Blir det noen VM-match i 2020 – eller blir den utsatt til 2021? Her er han fotografert i Wijk aan Zee i januar 2020. Foto: Alina l’Ami, Tata Steel Chess

Magnus Carlsen til VG: – Jeg har ikke noe imot VM-match både i 2021 og 2022

Magnus Carlsen (29) baserer seg fortsatt på at det blir VM-match i 2020 – men innrømmer at sannsynligheten nå er mindre.

Han sier samtidig til VG at han ikke har noe imot om det skulle bli tittelkamper både i 2021 og 2022 – om 2020-matchen skulle bli utsatt og han kvalifiserer seg for begge.

Det var torsdag at FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) stoppet VM-kvalifiseringen i Jekaterinburg, der Carlsens VM-motstander skulle kåres.

Da var halvparten av den såkalte kandidatturneringen unnagjort – syv av 14 partier. Carlsen var blant mange som på forhånd tvilte på om hele turneringen kunne spilles – med coronafrykten som bakteppe. Så å si alle andre internasjonale sportsarrangementer har vært avlyst. En av deltagerne, russiske Aleksandr Grisjtsjuk, sa før første runde at sjansen for at de kom til å spille ferdig, var 50 prosent.

– Alle var vel i forskjellig grad usikre på om turneringen kunne spilles ferdig. Men jeg må innrømme at det kom bardus på meg at de plutselig stoppet torsdag. Grunnen var likevel forståelig; det var for å sikre seg at alle kom hjem fra Russland, sier Magnus Carlsen til VG.

– Hva tror du skjer videre?

– Det er vanskelig å si. De gamblet ved å starte turneringen og ikke utsette. Gamblingen fungerte i den grad at de fikk spilt syv runder.

Magnus Carlsen er spent på hva som skjer videre.

– Jeg håper at turneringen kan bli arrangert i løpet av noen måneder – ut fra hva som skal til for å kunne ha en VM-match i år. Jeg vil ikke si at noe er sikkert. I så fall må de jo få med seg alle spillerne og alle parter på det.

– Tror du det blir VM-match i 2020?

– Tror og tror! Jeg vil ikke utelukket det. Jeg baserer meg ikke på noe annet enn at det blir noe av. Det er definitivt en sjanse for det.

– Men ...?

– Men at kandidatturneringen nå er stoppet, gjør at det blir mye mindre sannsynlig. Det sier seg selv.

FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj har tidligere antydet at VM-matchen 2020 skulle starte cirka 20. desember 2020 – og gå inn i 2021. Nå kan det enda med utsettelse. Samtidig er det en ny VM-syklus som etter planen skal ende med VM-match høsten 2022.

– Kan det på denne måten bli VM-matcher både i 2021 og 2022?

– Jeg har ikke noe imot VM-match både i 2021 og 2022 – om årets match skulle bli utsatt og om jeg skulle vinne den.

FIDE-presidenten sa i en pressemelding torsdag at turneringen kommer til å fortsette fra parti nummer åtte – og med den stillingen som er nå. På sosiale medier er det mange som spør om dette er riktig. Teimur Radjabov fra Aserbajdsjan ville nemlig ikke spille av frykten for coronaviruset. Skal han nå inn?

– De har satt seg selv i en vanskelig situasjon ved å gamble og sette i gang turneringen. Radjabov er jo et problem de må løse.

Flere eksperter på sosiale medier antyder at det ikke er noen selvfølge at turneringen fortsetter der den slapp. NRK-ekspert Torstein Bae skrev torsdag på Twitter at «for meg fremstår de to mest sannsynlige scenarioer p.t. å være helt ny turnering utvidet med Radjabov, eller at hele 2020-syklusen utgår med neste VM i 2022».

Radjabov selv sier til chess.com at han vurderer å gå til sak for å komme inn i turneringen.

– Jeg synes det er rettferdig om FIDE tar meg inn i turneringen.

Om sjakksporten sliter med sin kandidatturnering, blomstrer derimot sjakk i disse coronatider:

– Ja, både hos oss på chess24.com og på andre steder er det mange som følger med på sjakk og spiller sjakk om dagen, sier Magnus Carlsen til VG.

– For meg selv er det selvfølgelig litt frustrerende at jeg ikke får spilt på en stund, men vi må bare gjøre det beste ut av det. Det er mange som sitter som meg og klør etter å spille sjakk om dagen. Og da er jo muligheten der å spille online.

– Kommer dere til å spille turneringer online?

– Ja, det er definitivt noe vi ser på, både på Playmagnus og chess24.com. Det er ikke helt klart ennå hva slags format det blir, men jeg tror at det kommer om kort tid. Jeg tror det kommer flere turneringer på nett.

Da kandidatturneringen ble stoppet torsdag, var hovedgrunnen at russiske myndigheter stoppet alle flyruter ut og inn av landet dagen etter. De måtte derfor forsikre seg om at folk kom hjem fra byen ved Uralfjellene.

– FIDE kan ikke fortsette turneringen uten en garanti for at spillere og funksjonærer kan komme seg sikkert og i tide hjem, skrev FIDE-president Dvorkovitsj i en pressemelding.

Franske Maxime Vachier-Lagrave og russiske Jan Nepomnjasjtsjij ledet med et helt poeng ned til fire spillere på 3. plass da turneringen ble stoppet. Begge disse har tidligere jobbet som sekundanter for Magnus Carlsen.

Publisert: 30.03.20 kl. 11:20 Oppdatert: 30.03.20 kl. 11:36

Mer om Sjakk Magnus Carlsen

