Professor om avlysningene: Dugnadsregnskapet kan bli stygt

Forsker, professor og tidligere sportskommentator Dag Vidar Hanstad (57) mener regnskapet etter hundrevis av corona-avlyste mosjonsløp og dugnadene knyttet til disse kan bli «stygt».

– Arrangementer er en mye større inntektskilde for klubbene enn før. De er kjempeviktige. Dugnadene knyttes til arrangementer. Når de blir borte, vil det få store konsekvenser. Det er her innsatsen ligger. Dette regnskapet kan bli stygt, svarer professor Dag Vidar Hanstad på spørsmål om alle mosjonsløpene og -arrangementene som er utsatt og avlyst – og trolig vil bli det.

Hanstad jobbet som journalist og var sportskommentator i Aftenposten før han i 2004 startet sin karriere som forsker ved Norges idrettshøgskole, der han fortsatt jobber med professortittel. Han har forsket på og skrevet en rekke avhandlinger og bøker om idrettsarrangementer.

Han understreker at svaret hans beror seg på «synsing» og ikke er vitenskapelig belagt når han får spørsmål om hvilke konsekvenser alle avlysningene av massemønstringer som Birken og Holmenkollstafetten vil få for folkehelsen i Norge.

– Den statlige politikken støtter idretten fordi folk skal holde seg fysisk aktive. Løp og det å skulle være med i en konkurranse, er en stor motivasjonsfaktor. Spesielt for folk opp i årene. Norges idrettsforbund har også nå innført «Livslang idrett» i sin organisasjon, påpeker han.

Birkebeinerløpet, med nær 10.000 påmeldte årlig, ble nylig avlyst. Det samme ble Holmenkollstafetten, med 3500 påmeldte lag og cirka 50.000 deltagere. Ifølge daglig leder Matias Lavik i arrangøren Tjalve, vil inntektstapet for klubben bli syv til åtte millioner kroner. Pengene skulle ha gått til aktivitet i klubben. Lavik sier at de har penger på bok fra tidligere Holmenkollstafetter som vil berge klubben fra alvorlig økonomisk slagside.

FORSKER: Dag Vidar Hanstad, mangeårig forsker ved Norges idrettshøgskole. Foto: Norges idrettshøgskole

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund opplyser at klubbene i Norge hadde planlagt å gjennomføre 24 mosjonsløp i mars. I april er opprinnelig 54 løp lagt inn i kalenderen, i mai øker antall planlagte løp i regi av forskjellige klubber til 121.

– Det er i april og mai det tar av. Hvis dette blir langvarig, vil det ha en god del å si for den allmenne folkehelsen. Tusenvis deltar i mosjonsløp, og det er motivasjonen deres for å trene, sier Kjetil Hildeskor.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes bekrefter at dette er mye av klubbenes inntektsgrunnlag. Han sier at «vi» nå må trå til og hjelpe klubbene.

– Vi må vise at det ikke bare er noe vi sier, mener Tømmernes.

Han er også opptatt av barn og unge som var på vei inn i idretten generelt og friidretten spesielt da corona-unntakstilstanden inntraff. Tømmernes, som på begynnelsen av 2000-tallet var sportssjef for friidrettsforbundets eliteutøvere, sier at de store utfordringene ligger i å få 10 til 12, 13- og 14-åringene tilbake til banene «etter at dette er over.»

For 2020 står 665 mosjonsløp på planen. I tillegg kommer alle løpene for barn. Hildeskor opplyser at forbundet vil tape fem millioner i lisensinntekter hvis alle løpene går i vasken.

Det er imidlertid ingenting målt mot den negative effekten som vil ramme klubbene og den frivillige dugnaden i forbindelse med idrettsarrangementene for folk flest, slik forsker Dag Vidar Hanstad ser det.

Den tidligere landslagsspilleren i håndball mener uteblivelsen av alle dugnadene vil få størst alvorlige følger, og vil resultere i et «stygt regnskap» for idretten og det norske samfunnet.

– Det er ikke bare klubbene bak Birken og Holmenkollstafetten som vil lide. I fjor stilte jeg som forelder i Lyn Fotball til dugnad i Holmenkollstafetten. Vi var 50 til 100 personer som jobbet hele den lørdagen, nevner Hanstad som eksempel på inntekts-ringvirkningene som vil forsvinne med corona-avlysningene.

