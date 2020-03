TRØBBEL: Denne utøverlandsbyen skal bli til leiligheter etter OL. Mange er allerede solgt. Nå er OL utsatt og ingen vet hva som skjer med bygningene. Foto: Kyodo News

IOC-Bach: – Vi har tusen ubesvarte OL-spørsmål

Bygningene på dette bildet er ifølge IOC-president Thomas Bach «ett av tusen ubesvarte spørsmål» etter at Tokyo-OL er utsatt til 2021.

Utøverlandsbyen i Tokyo skulle nemlig huse 11.000 utøvere fra hele verden under OL i sommer.

Etter OL skal de gjøres om til 4000 leiligheter som selges på det private markedet. Rundt 900 av dem er allerede solgt, noen til en pris av 15 millioner kroner.

Hva som skjer når OL nå er utsatt til 2021, er helt i det blå:

– Dette er ett av flere tusen spørsmål som arbeidsgruppen vår må se på. Vi håper at det blir en olympisk landsby, for det er hjertet til et OL. Men vi er i en situasjon som ikke har oppstått før, og jeg antar at et utsatt OL vil kreve kompromisser og ofringer fra alle parter. Vi må finne den best mulige løsningen i situasjonen vi befinner oss i. Jeg er veldig, veldig glad dersom vi får en tradisjonell utøverlandsby, sa Thomas Bach på en telefonkonferanse med 400 medier, inkludert VG, fra hele verden i formiddag.

IOC-toppen gjorde det klart at sponsorene av sommerens OL beholder rettighetene sine frem til 2021. Han understreket at alle parter ville få ekstrakostnader, og at diskusjonene om når OL skal finne sted i 2021 ikke er tatt ennå.

IOC vil nå sette seg ned med de 33 internasjonale særforbundene og diskutere neste års sportskalender.

Kanskje blir det sommer-OL på våren:

– Vi er enige om at vi vil avholde OL senest sommeren 2020. Det betyr at arbeidsgruppen som vi har nedsatt kan vurdere et større bilde. Det er ikke begrenset til sommermånedene. Alle muligheter ligger på bordet, sier Bach.

Et tysk medium lurte på om landsmannen har vurdert å trekke seg som IOC-president etter kritikk om at OL-avgjørelsen kom altfor sent.

Svaret var kort: «Nei», svarte Bach.

IOC-SJEF: Tyske Thomas Bach holdt telefonkonferanse med 400 internasjonale medier onsdag. Foto: AFP

Han angrer heller ikke på noe underveis i den prosessen som ledet frem til en avgjørelse om utsettelse av OL i går, tirsdag.

Det er bare dager siden IOC gikk ut og ga seg selv fire uker på å vurdere coronasituasjonen, før man skulle fatte en avgjørelse om Tokyo-OL.

Ifølge Bach ble det gjennomført en telefonkonferanse med alle de nasjonale olympiske komiteene (NIF i Norge, journ. anm.). Der fikk IOC, ifølge tyskeren, enstemmig støtte for sin strategi om å gi seg selv mer tid.

Så gikk det fort, og organisasjonen snudde etter at stadig flere meldte at de ikke ville sende utøvere til lekene.

Det at Canada som første nasjon frontet dette, la Bach liten eller ingen vekt på da han forklarte hva som hadde skjedd i dag:

– Vi var ganske trygge på at Japan kunne organisere lekene om fire måneder. Men samtidig vokste tvilen vår om verden ville være klar for et OL. Søndag morgene så vi ferske corona-tall fra Afrika spesielt. Der er man i starten av et utbrudd. Tallene er lave, men mange er påvirket, og det er slik det startet mange steder.

– Vi så også situasjonen i Sør-Amerika og USA. Dette var øyeblikket, søndag morgen, at jeg ringte for å få på plass et krisemøte i IOC-styret. Der åpnet vi opp for diskusjoner med Japan om muligheten for en utsettelse, sa Bach.

Han understreket at det ikke var mulig å utsette OL uten at den japanske organisasjonskomiteen var enig.

– Hva tenker du om at Canada tok lederrollen, mandag morgen europeisk tid?

– Det er retten til enhver utøver å bestemme om han eller hun vil delta i OL, dersom de er kvalifisert. Jeg tror ikke en slik avgjørelse kan tas i en flertallsavgjørelse, av noen. Vi må respektere standpunktet til hver enkelt utøver, sa Bach.

– Angrer du på at du tidligere var så bestemt på at OL skulle starte 24. juli?

– Nei, for vi hadde en forpliktelse overfor våre japanske partnere. Forutsetningene endret seg etter dette.

– Hvordan vil IOC som organisasjon påvirkes av dette?

– Vi har en stor utfordring foran oss. Vi må fokusere fullt og helt i mer enn et år på organiseringen av Tokyo-OL, samtidig som OL i Beijing nærmer seg, samt ungdoms-OL i Dakar. Dette er en stor utfordring. Vi får se hva det betyr i de kommende månedene hva gjelder våre ansatte og hvordan de skal organisere det på en måte som er levelig for alle sammen. De jobber allerede ekstremt hardt. Det at mange har hjemmekontor gjør det ikke noe enklere, sier Bach.

