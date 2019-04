VM-SPRINTERNE: Disse damene var på VM-laget i Seefeld, fra venstre: Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth (reserve), Maiken Caspersen Falla (tittelforsvarer), Mari Eide og Kristine Stavås Skistad. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dropper eget sprintlag for langrennsdamene

Det var bare to norske sprintere blant de 15 beste forrige sesong, men VG vet at landslagsledelsen dropper satsing på et eget sprintlag for damer også nå.

Camilla Vesteng

Nils Christian Mangelrød

Etter en historisk svak start på sprintsesongen sist varslet landslagstrener Geir Endré Rogn endringer.

– Vi vil gjøre endringer før neste sesong. Et veldig naturlig grep er å lage et nytt, eget sprintlag som virkelig kan satse på sprint. Det tror jeg kommer til å skje, sa Rogn til VG 16. januar.

Etter det VG kjenner til, så er de planen lagt på is.

les også Historisk svensk trippeltriumf da Falla fikk juling: – Revansje for i fjor

Stina Nilsson vant sprintcupen med over 400 poeng foran en skadeplaget Falla.

Neste beste nordmann i sprint ble Ingvild Flugstad Østberg på 15. plass, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 16.

les også Falla savner noe i Norge - trener med rivalene

Til sammenligning hadde Sverige fire blant de ni beste, mens USA fikk tre blant de åtte beste.

Norge fikk full uttelling i VM, da Falla tok gull og Mari Eide bronse på sprinten.

Etter det VG forstår blir det et økt fokus på sprint kommende sesong, selv om det ikke blir et eget sprintlag.

les også Eide har bestemt seg: Bronsevinneren fortsetter langrennskarrieren

I fjor sommer valgte Falla å dra på treningssamling med Slovenia, siden hun savnet fartstrening hjemme.

– Det er mer fokus på sprint her. Vi har hatt to sprintøkter på en samling, det hadde vi ikke fått i Norge, så jeg har savnet duellene på trening. Man må utfordres i duellene om sommeren også, sa Falla til VG da.

VERDENSMESTER: Maiken Caspersen Falla slo til som regjerende verdensmester og forsvarte tittelen i Seefeld. Stina Nilssom (t.v.) tok sølv, mens Mari Eide ble bronsevinner. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

OL - og VM-vinner Ola Vigen Hattestad har vært landslagstrener for samboer Katja Visnar og de slovenske damene i et år.

Slovenia tok VM-sølv på lagsprinten foran Norge.

– På hurtighet og sprint får jeg ikke mer matching enn med Katja. Jeg har savnet det litt på det norske laget, sa Falla under samlingen i Slovenia.

Herrene har hatt eget sprintlag i over ti år.

