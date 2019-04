DUELL: Magnus Carlsen mot vidunderbarnet Vincent Keymer (t.h.). Foto: Georgios Souleidis

Carlsen brukte seks timer og 42 minutter på å slå 14-åring

(Vincent Keymer-Magnus Carlsen 0–1) Magnus Carlsen (28) klarte til slutt å slå det tyske vidunderbarnet Vincent Keymer (14) lørdag. Men det kostet ham drøyt seks og en halv time sjakk.

Verdensmesteren måtte bruke hele 81 trekk på å slå sin unge motstander. Da hadde de spilt i seks timer og 42 minutter.

Vincent Keymer er 14 og et halvt år. Han er født i Mainz og fikk sitt første møte med sjakk som femåring. Nå regnes han som en av de største talentene i internasjonal sjakk.

Til Grenke-turneringen på hjemmebane i Tyskland har han fått et wild card, og det første møtet med verdenseliten ble altså ingen ringere enn verdensmester Carlsen. Med hvite brikker klarte han å holde nordmannen stand lenge, lenge.

Partiet kan kanskje sammenlignes med det som skjedde i Reykjavik i 2004, da Carlsen som 13-åring møtte den daværende superstjernen Garry Kasparov i hurtigsjakk. Den norske skolegutten klarte remis.

14-åringen hadde en stund overtaket, men fikk etter hvert krisedårlig tid - og det utnyttet Carlsen til å overta. Men Keymer klarte å redde seg iland til tidskontrollen, og etter 42 trekk fikk Carlsen til et tårnbytte som datamaskinene ikke likte. Han mistet overtaket.

Sesses analyse viste at 14-åringen etter hvert måtte spille veldig nøyaktig for å holde den jevne stillingen. Etter trekk 60 fikk verdensmesteren etter hvert et overtak, men tyskeren forsvarte seg heltemodig. Han bukket i det 67. trekket, men kjempet besatt videre.

– Vincent har ingen grunn til å være misfornøyd med dette, fastslo kommentatoren Jan Gustafsson på den chess24s sending da det gikk mot Carlsen-seier.

– Men det smerter nok likevel, fastslo hans sidemann Peter Leko. Ungareren vet nok, for han er Keymers trener.

Dette var første runde i Grenke-turneringen. Lørdagens resultater:

Peter Svidler, Russland-Fabiano Caruana, USA 1/2–1/2.

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike- Viswanathan Anand, India 1/2–1/2.

Levon Aronian, Armenia-Arkadij Naiditsch, Aserbajdsjan 1/2–1/2.

Georg Meier, Tyskland-Francisco Vallejo Pons, Spania 1/2–1/2.

Vincent Keymer, Tyskland-Magnus Carlsen, Norge 0–1.

