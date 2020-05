VIL TENKE POSITIVT: Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen håper han får sykle Tour de France, Giro d’Italia eller Spania Rundt denne sesongen. Her fra et ritt i juni i fjor. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ny sykkelplan: Flere av de største rittene kolliderer

Proffsyklist Carl Fredrik Hagen vil være positiv, men han tror ikke den nye planen for sykkelsesongen blir enkel å gjennomføre. I tillegg kolliderer to av de største tourene.

Det er lagt opp til en meget høsttung og komprimert sykkelsesong etter at coronaviruset satte kjepper i hjulene denne våren da Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) kom med sitt nye program tirsdag. Det betyr blant annet at Giro d’Italia og Spania rundt arrangeres delvis samtidig.

Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen tror det betyr at det kan bli færre av de største stjernene i flere ritt.

Han tror også den nye planen vil by på store utfordringer, da mange av rittene går i de hardest coronarammede landene i Europa, som Italia, Frankrike og Spania.

– Ulike land kan ha ulike karantenerestriksjoner. Vi kommer ikke til å slippe unna noen som helst form for karantene. Det vil ikke bli fri flyt mellom landegrensene i Europa, det skjer ikke. Og det er ikke gitt at alle lands myndigheter godkjenner den planen som nå er satt opp. Det er fortsatt uvisst hva som vil gå og i hvilket format, sier Hagen.

Her er noen av hovedrittene i den reviderte planen fra UCI:

Tour de Polen: 5.-9. august

Milano-Sanremo: 8. august

Tour de France: 29.august-20. september

Giro d’Italia: 3.-25. oktober

Flandern Rundt: 18. oktober

Spania Rundt: 20. oktober-8. november

Paris-Roubaix: 25. oktober

– Det betyr vel at det blir vanskelig å sykle mer enn én Grand Tour. Det kan være mulig å sykle både Tour de France og Spania rundt, men da blir det ikke mulig å sykle noe mellom, sier Hagen.

Han syklet inn til 8. plass i sammendraget i Spania Rundt i fjor, og håper å få sykle en Grand Tour også denne sesongen. Hvilken han ønsker seg mest, vet han ikke.

– Jeg har ikke snakket med laget om noe som helst, og hva jeg skal kjøre. Men utifra terminlista blir det en fryktelig hektisk høstsesong, sier Hagen til VG.

Terminliste

Treukersrittene: 29. august – 20. september: Tour de France

3. – 25. oktober: Giro d'Italia

20. oktober – 8. november: Vuelta a España Monumentene:

8. august: Milano – Sanremo (Italia)

4. oktober: Liège – Bastogne – Liège (Belgia)

14. oktober: Flandern rundt (Belgia)

25. oktober: Paris – Roubaix (Frankrike og Belgia)

31. oktober: Il Lombardia (Italia) Andre endagersritt:

30. september: La Flèche Wallone

10. oktober: Amstel Gold Race

11. oktober: Gent – Wevelgem Vis mer

VANT: Alexander Kristoff må prioritere hardt denne sesongen. Her etter seieren på 5. etappe under Tour of Norway i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

UAE-proffen Alexander Kristoff vet ikke per nå om han kommer til å sykle en Grand Tour, men han utelukker langt på vei Giro d'Italia, melder NTB.

– Jeg ønsker å kjøre klassikerne, og da blir det sannsynligvis ikke Giroen, for den krasjer med Flandern rundt, sier Kristoff til NTB og legger til:

– Jeg må kjøre et opplegg der jeg får med meg den uken i Belgia (Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen og Ronde van Vlaanderen). Det er de løpene jeg presterer best i, så da blir det et naturlig sesongmål for meg.

Publisert: 05.05.20 kl. 17:00

