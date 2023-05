Nord-Korea og Sør-Korea skal møtes i OL-kvalifiseringen.

OL-trekning ga sjeldent møte mellom Nord-Korea og Sør-Korea

Sør-Koreas og Nord-Koreas kvinnelag i fotball ble trukket i samme gruppe da den asiatiske kvalifiseringen til neste års OL i Paris ble trukket torsdag.

De to naboene og rivalene skal i kamp om OL-billett i Kina 29. oktober.

Før den tid skal Sør-Korea delta i sommerens VM-sluttspill i Australia og New Zealand, men nasjonen har aldri tidligere klart å kvalifisere seg for et OL.

Nord-Korea har tradisjonelt vært sterkere enn naboen i sør i kvinnefotball, men landet har i stor grad holdt seg borte fra internasjonal idrett siden koronapandemien brøt ut.

I kvalifiseringsgruppe B i den asiatiske kvalifiseringen spiller også Thailand og de nåværende asiatiske mesterne Kina. Sistnevnte er vertskap for alle kampene i gruppen.

Gruppe A og C, også de med fire lag, spilles i henholdsvis Australia og Usbekistan.

De tre gruppevinnerne pluss det best rangerte toerlaget går videre til den siste kvalifiseringsrunden.

Det skal spilles om to plasser fra Asia til Paris-OL.

