Brittney Griner spilte fredag sin første Phoenix Mercury-kamp etter fengselsoppholdet i Russland.

Griner tilbake på banen etter Russland-marerittet: − Et mirakel

Brittney Griner (32) tilbrakte ti måneder i russisk fengsel. Fredag gjorde amerikaneren comeback som basketballspiller.

Det gjorde hun for Phoenix Mercury i en oppkjøringskamp mot Los Angeles Sparks i forkant av WNBA-sesongen.

– Jeg er takknemlig for å være her og kommer ikke til å ta én eneste dag for gitt, sa Griner etter 71-90-tapet.

Før kampstart klemte hun lagvenninner, trenere og motstandere. Griner fikk også en ekstra stor ovasjon fra publikum.

– Å høre nasjonalsangen … Det var definitivt annerledes. Det betyr mye å være her i dag, sa hun.

Mercurys trener Vanessa Nygaard mente det var følelsesladd for hele laget å ha Griner tilbake i troppen.

– Jeg blir emosjonell av det. Bare det å se henne tilbake utpå der, er helt klart et mirakel. Det er fantastisk, sa Nygaard.

I desember i fjor ble Griner løslatt og kom seg ut av Russland etter en fangeutveksling. Før det hadde hun vært i varetekt i mange måneder og rukket å bli dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling.

Marerittet startet da hun ble pågrepet på flyplassen i Moskva med cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen.

Griner har vunnet to OL-gull med USA.

