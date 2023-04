JUBEL: Gustav Wikheim (t.v.) feirer med lagkamerater etter å ha sendt Djurgården opp i 2-0 mot Brommapojkarna.

Wikheim scoret i Allsvenskan-premieren

(Djurgården - Brommapojkarna 3–1) Gustav Wikheim (30) ble viktig da Djurgården startet gulljakten i Allsvenskan. Han sto for både mål og assist i lørdagskampen.

NTB

Hokksund-mannen var innblandet i alle Djurgårdens scoringer i serieåpningen. Han bidro i offensiven som ga ledelse etter et drøyt kvarter, og like før pause doblet han til 2-0.

Wikheim kunne enkelt trille ballen i mål etter at Brommapojkarna aldri fikk kontroll på et innlegg. Tidlig i andre omgang la han opp til 3-0-målet ved å slå ballen inn i straffefeltet, og der sto Hampus Finndell klar til å trykke inn sin andre scoring for kvelden.

Det var også en annen nordmann som bemerket seg for hjemmelaget. Oliver Berg hadde den målgivende pasningen på Finndells 1-0-scoring. Han ble hentet fra Kalmar etter fjorårets sesong.

Før seriestarten har mange aviser og fotballeksperter i Sverige pekt ut Djurgården som gullfavoritt. I fjor ble Häcken mester for første gang, og Per-Mathias Høgmos lag starter tittelforsvaret borte mot Elfsborg mandag.